Justicia de Villarrica condena a empresa ligada a proyecto inmobiliario por talar más de 20 hectáreas de bosque nativo sin autorización
El permiso original, autorizaba la construcción de un camino interpredial para extraer madera de un proceso de raleo. Sin embargo, la fiscalización reveló que las acciones tuvieron como destino facilitar la subdivisión del predio con fines inmobiliarios.
Noticias destacadas
La Justicia de Villarrica condenó a la empresa Inversiones Ain Ltda. a pagar una multa que supera los $ 8,5 millones y a ejecutar un plan de reforestación, tras intervenir de forma irregular 20,27 hectáreas de bosque nativo en dicha comuna, como parte de las acciones de habilitación de terrenos del proyecto inmobiliario Refugio Ribera Norte, destinados a la venta de parcelas.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) determinó que, las obras ejecutadas por la empresa no se ajustaron al plan de manejo aprobado para el despeje del terreno. El permiso original, autorizaba la construcción de un camino interpredial para extraer madera de un proceso de raleo. Sin embargo, la fiscalización reveló que las acciones tuvieron como destino facilitar la subdivisión del predio con fines inmobiliarios.
Según consigna Biobío Chile, el director regional de Conaf en La Araucanía, Héctor Tillería, detalló que “el objetivo del plan de manejo, que se había presentado en 2024 era realizar un raleo, una corta intermedia en el bosque con fines madereros, lo cual dista mucho de la intervención que finalmente se realizó”.
El informe técnico de Conaf concluyó que el propósito del camino era “habilitar parcelas para su subdivisión, en este caso de alrededor de 5 mil metros cuadrados (m2) cada una”.
La sanción, dictada por el Juzgado de Policía Local de Villarrica obliga a Inversiones Ain Ltda. a internalizar el costo ambiental y compensar la totalidad de la superficie afectada mediante un plan de corrección, ya sea dentro del mismo predio o en un terreno alternativo que cumpla con la normativa vigente.
Proyecto inmobiliario
El proyecto Refugio Rivera Norte es comercializado por la inmobiliaria Portal Sur y corresponde a un loteo de 41 parcelas, a orillas del lago Villarrica, completamente urbanizadas y cuyo valor inicial es de UF 5 mil. De acuerdo a la información de su sitio web, la urbanización tiene un potencial de plusvalía que bordea 20%.
El loteo incorpora además infraestructura náutica y recreativa privada, con 100 metros de playa, un muelle y zona de boyas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Firma chilena Lidz AI adquiere la startup argentina Leadnamics y se expande a nuevos mercados en la región
Aunque no revelaron montos, esta compra le permite a la proptech chilena allanar el camino hacia Argentina, Uruguay y Paraguay. Además, en las próximas semanas abrirán su primera oficina en Perú.
Inmobiliaria acusa ser “víctima de la llamada permisología” tras rechazo de anteproyecto de US$ 40 millones en Reñaca
La Dirección de Obras de Viña del Mar sostiene que la obra (un edificio de 26 pisos) incumple el Plan Regulador Comunal, que en esa zona restringe la edificación para evitar la formación de “murallas” continuas en los cerros y así preservar la vista al mar y el paisaje.
Remezón en el mundo sindical: DT revierte polémico criterio sobre los acuerdos marco y descarta que puedan ser tratados como una forma de negociación colectiva
Nuevo dictamen del servicio dejó sin efecto la doctrina emitida en noviembre de 2025, que había reconocido como un "acuerdo colectivo atípico" el pacto suscrito entre la CTC, Codelco y Agema.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete