Justicia de Villarrica condena a empresa ligada a proyecto inmobiliario por talar más de 20 hectáreas de bosque nativo sin autorización

La Justicia de Villarrica condenó a la empresa Inversiones Ain Ltda. a pagar una multa que supera los $ 8,5 millones y a ejecutar un plan de reforestación , tras intervenir de forma irregular 20,27 hectáreas de bosque nativo en dicha comuna, como parte de las acciones de habilitación de terrenos del proyecto inmobiliario Refugio Ribera Norte , destinados a la venta de parcelas.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) determinó que, las obras ejecutadas por la empresa no se ajustaron al plan de manejo aprobado para el despeje del terreno. El permiso original, autorizaba la construcción de un camino interpredial para extraer madera de un proceso de raleo. Sin embargo, la fiscalización reveló que las acciones tuvieron como destino facilitar la subdivisión del predio con fines inmobiliarios .

Según consigna Biobío Chile, el director regional de Conaf en La Araucanía, Héctor Tillería, detalló que “el objetivo del plan de manejo, que se había presentado en 2024 era realizar un raleo, una corta intermedia en el bosque con fines madereros, lo cual dista mucho de la intervención que finalmente se realizó”.

El informe técnico de Conaf concluyó que el propósito del camino era “habilitar parcelas para su subdivisión, en este caso de alrededor de 5 mil metros cuadrados (m2) cada una”.

La sanción, dictada por el Juzgado de Policía Local de Villarrica obliga a Inversiones Ain Ltda. a internalizar el costo ambiental y compensar la totalidad de la superficie afectada mediante un plan de corrección, ya sea dentro del mismo predio o en un terreno alternativo que cumpla con la normativa vigente.