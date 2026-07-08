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Justicia de Villarrica condena a empresa ligada a proyecto inmobiliario por talar más de 20 hectáreas de bosque nativo sin autorización

El permiso original, autorizaba la construcción de un camino interpredial para extraer madera de un proceso de raleo. Sin embargo, la fiscalización reveló que las acciones tuvieron como destino facilitar la subdivisión del predio con fines inmobiliarios.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 8 de julio de 2026 a las 11:15 hrs.

Inmobiliario proyecto bosque nativo Multas Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Justicia de Villarrica condena a empresa ligada a proyecto inmobiliario por talar más de 20 hectáreas de bosque nativo sin autorización</p>

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