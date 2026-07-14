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Exalcalde de Renaico Juan Carlos Reinao es condenado por diversos delitos sexuales y podría enfrentar una condena da más de 50 años

Tras casi dos meses de juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio por acreditada su participación, en calidad de autor, en una serie de ilícitos ocurridos entre 2006 y 2020 en diversas comunas, incluyendo Tirúa, Contulmo, Renaico, Negrete, e incluso en Santiago.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Martes 14 de julio de 2026 a las 18:00 hrs.

Araucanía municipales justicia tribunales regiones
<p>Exalcalde de Renaico Juan Carlos Reinao es condenado por diversos delitos sexuales y podría enfrentar una condena da más de 50 años</p>

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