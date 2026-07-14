Exalcalde de Renaico Juan Carlos Reinao es condenado por diversos delitos sexuales y podría enfrentar una condena da más de 50 años
Tras casi dos meses de juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio por acreditada su participación, en calidad de autor, en una serie de ilícitos ocurridos entre 2006 y 2020 en diversas comunas, incluyendo Tirúa, Contulmo, Renaico, Negrete, e incluso en Santiago.
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El exalcalde de Renaico Juan Carlos Reinao (indep.), quien lideró la comuna de Malleco (La Araucanía) entre 2012 y 2023 y tuvo un rol de influencia entre las autoridades de la zona, enfrentó este martes la resolución de la justicia. Pasadas las 14:00 horas se dictó un veredicto condenatorio en su contra por una serie de delitos de connotación sexual.
El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio por acreditada su participación, en calidad de autor, de los delitos consumados de estupro reiterado, abuso sexual e inducción al aborto. Los hechos, según logró demostrar el Ministerio Público en los casi dos meses que duró el juicio, ocurrieron en un periodo comprendido entre 2006 y 2020. Estos se llevaron a cabo en distintas comunas, incluyendo Tirúa, Contulmo, Renaico, Negrete e incluso en Santiago.
El tribunal logró establecer una de las aristas más complejas del caso al constatar que el exjefe comunal se aprovechó en reiteradas ocasiones de su posición de poder y del cargo de alcalde para cometer estos ilícitos. La condena dictada refiere específicamente a hechos perpetrados contra dos de las tres mujeres que lograron llegar a la etapa de acusación por parte de la Fiscalía. Una de estas víctimas era apenas una adolescente cuando ocurrieron los abusos.
Si bien la investigación original llegó a sumar los relatos de siete mujeres que lo denunciaron, el tribunal desechó la imputación por el delito de violación respecto a una tercera víctima, absolviendo a Reinao de ese cargo en particular por no lograr ser acreditado. No obstante, el magistrado Marcos Pincheira informó que se acogió una demanda civil interpuesta a favor de esta denunciantes.
Próxima sentencia
El Ministerio Público ha solicitado penas severas que superan los 50 años de privación de libertad, un reflejo de la gravedad y reiteración de los actos cometidos. Por su parte, el exalcalde aguarda su destino tras haber permanecido por casi tres años bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
El desenlace de este caso se conocerá finalmente el 7 de agosto a las 14:00 horas. En esa instancia, se realizará la lectura de la sentencia definitiva y se revelarán los años de presidio que deberá enfrentar la exautoridad.
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