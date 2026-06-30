Decreto que aprueba Plan de Descontaminación del Lago Villarrica, pionero en el país, es reingresado a Contraloría

El instrumento, que contiene reglas claras para sectores productivos como el turismo y la actividad inmobiliaria. no sólo apunta a implementar un marco normativo en temas ecológicos, sino que busca dar certeza regulatoria a todo el desarrollo de la cuenca lacustre.

El Ministerio del Medio Ambiente reingresó a la Contraloría General de la República (CGR) el decreto que aprueba el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica. La medida, pionera a nivel nacional, apunta a implementar un marco normativo que no sólo tiene fines ecológicos, sino que establece una base de certeza regulatoria indispensable para las inversiones, la empleabilidad y la actividad comercial de la cuenca lacustre.

El retiro, hace unos días, del decreto, había generado incertidumbre en sectores productivos locales como el turismo, la construcción, la actividad inmobiliaria, la salmonicultura y la agricultura, que dependen de normas claras para proyectar sus inversiones a mediano y largo plazo.

Desde la cartera explicaron que este movimiento respondió estrictamente a la necesidad de introducir ajustes formales y precisiones técnicas que fortalezcan la coherencia jurídica del texto, sin alterar las obligaciones pactadas ni flexibilizar los estándares de protección del cuerpo hídrico, garantizando que el sector privado mantenga la misma hoja de ruta.

“Sin modificar exigencias”

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, entregó una señal de certidumbre a los actores económicos de la zona, asegurando que las reglas del juego se mantienen firmes y operativas. “Luego de una revisión detallada, reingresamos a Contraloría el decreto del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica, incorporando ajustes que permiten una mejor comprensión y aplicación del instrumento, sin modificar su estándar ambiental ni las exigencias establecidas”, afirmó la secretaria de Estado.

Para la economía de La Araucanía, el lago Villarrica es el principal activo y motor de desarrollo de comunas como Pucón y Villarrica. El deterioro de la calidad del agua por la proliferación de algas, amenaza directamente la plusvalía de los bienes raíces, el desarrollo de nuevos proyectos y la pérdida de ingresos que genera la industria turística en la zona.

En esa línea, la ministra Toledo enfatizó la relevancia de contar con marcos regulatorios que brinden estabilidad para el desarrollo tanto público como privado. “Como Ministerio estamos comprometidos con contar con instrumentos ambienta les sólidos, claros y jurídicamente cons istentes, que permitan avanzar de manera efectiva en la protección de ecosistemas relevantes y en la mejora de la calidad ambiental para las comunidades”.

Plan pionero

Desde la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de La Araucanía destacaron el valor estratégico de este plan a nivel país y sus eventuales externalidades positivas. Paula Castillo, titular de la cartera en la zona, subrayó que “con el reingreso del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica a Contraloría, cumplimos un compromiso que demuestra nuestra voluntad de proteger y recuperar este importante Lago. Además, estamos impulsando el primer instrumento en Chile enfocado en la recuperación de un cuerpo de agua, cuya implementación será clave para el ecosistema, la comunidad y todo el país”, indicó la autoridad.

En concreto, los principales cambios realizados en el texto apuntan a asegurar la coherencia con la legislación ambiental vigente y a modificar ciertos plazos establecidos para la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Estas modificaciones están vinculadas a la dictación de las metodologías necesarias para fiscalizar y aplicar el plan.

Para las empresas y actividades que operan en la cuenca, esta claridad se traduce en previsibilidad respecto a cómo y cuándo serán fiscalizadas sus emisiones al lago, minimizando la incertidumbre del mercado.