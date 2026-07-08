Proyecto misceláneo: el PPD sorprende con acuerdo con el gobierno por invariabilidad y la disputa interna deja fuera al PS

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró el avance de la tienda liderada por el diputado Raúl Soto y lo propio hizo el titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

Una jornada de intensas negociaciones se vivió este miércoles en el Senado. Aunque tanto en el gobierno como en la oposición sentían la presión que generó la disputa interna del Partido Socialista, en contra de un acuerdo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) no cejó en su intención de asegurarle votos extra al Ejecutivo, de cara a la votación del próximo miércoles 15, en un aspecto clave para el ministro de Hacienda Jorge Quiroz: la invariabilidad tributaria.

Y así fue. Para ello la senadora oficialista, junto con Quiroz, se reunieron alrededor de las 13:30 horas con los representantes de la bancada del PPD, que en silencio había estado trabajando en una propuesta para mejorar la invariabilidad tributaria, ya que como señaló a DF el jefe de los senadores, Ricardo Celis, cerca de una hora antes de la reunión con el Ejecutivo, él no se contaba entre quienes se oponían a este aspecto de la propuesta estrella del gobierno.

Así es que mientras el PS se perdía en rencillas internas, que le impidieron a la presidenta de la colectividad, senadora Paulina Vodanovic, ser quien sellara un acuerdo; el PPD sí lo logró. Según explicó Celis en la conferencia de prensa, que realizó junto a la subjefa de la bancada, Loreto Carvajal, a Paulina Núñez y al titular de Hacienda Jorge Quiroz, el acuerdo con el Ejecutivo implica que la invariabilidad se aplicará de manera escalonada respecto de plazos y montos.

De este modo, se le darán 10 años a las inversiones iguales o superiores a US$ 50 millones e inferiores a US$ 100 millones; 15 años a aquellas igual o superiores a US$ 100 millones e inferiores a US$ 350 millones; y, 20 años para aquellas iguales o superiores a US$ 350 millones.

La reunión entre Núñez y los socialistas se postergó para este jueves, ya que los senadores de la tienda realizaron un encuentro con el ánimo de limar las asperezas entre Vodanovic y Cicardini.

Celis aseguró que en las normas relativas a la invariabilidad, el gobierno contará con los cuatro votos de la bancada del PPD y que, por lo tanto, su partido se inhibirá de concurrir al Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, también precisó que el consenso alcanzado sólo dice relación con este aspecto del proyecto, pues el país necesita crecer, dado que “no se puede repartir pobreza”.

La senadora Núñez no escondió la satisfacción que le produjo alcanzar el tan anhelado acuerdo que, si bien, fue esquivo con el PS; mientras este partido intentaba dejar atrás las disputas, el PPD tomó su lugar en las negociaciones que, finalmente, llegaron a puerto. Según Núñez, la propuesta del PPD fue acogida por Quiroz inmediatamente. Y este último señaló agradeció a los senadores del PPD, asegurando que se llegó a acuerdo en la hora de "la conversación profunda” con los parlamentarios.

Y admitió que la convocatoria amplia de la senadora Núñez a todos los sectores generó conversaciones que dieron su fruto en esta jornada. El ministro valoró la propuesta del PPD como “muy razonada, muy bien pensada y mirando un dialogo, encontrar puntos comunes. Es una propuesta que nos deja satisfechos, que pone a Chile por delante, que poner la relevancia de la invariabilidad como certeza para las inversiones. Es una certeza que va a ser mucho más potente, por ser producto de un consenso mayor”. Aunque manifestó su esperanza de que este acuerdo atraiga más consensos.

En la Sala del Senado se produjo un cruce entre las senadoras Vodanovic y Cicardini.

Escaramuzas en el PS

De hecho, la reunión entre Núñez y los socialistas se postergó para este jueves, ya que los senadores de la colectividad realizaron un encuentro con el ánimo de limar las asperezas que se generaron internamente entre la presidenta del partido y la senadora Daniella Cicardini.

Tras esta cita, Gastón Saavedra, señaló que fue una cita de trabajo “donde se conversaron los puntos con la seriedad y la pasión que, a veces, suele darse dentro del Partido Socialista, pero finalmente hay una conclusión favorable, en términos de tener un partido que siempre va estar dispuesto a dialogar (…), eso no significa claudicar en las posiciones que tenemos y que son distantes de las que tiene el gobierno".

El parlamentario atribuyó las acusaciones de Cicardini en contra de Vodanovic, en cuanto a que esta última habría estado dispuesta a no ir al Tribunal Constitucional a cambio de rebajar los plazos de la invariabilidad, a “escaramuzas” que se producen respecto de algunos temas. Este es un nudo central que separa a Cicardini de Vodanovic, ya que la presidenta del PS habría llegado a una de las reuniones de la mesa técnica con un protocolo de acuerdo con el gobierno, que esperaba que la oposición suscribiera y que según un parlamentario que asegura haber visto el documento, estaría hecho “a la medida de Quiroz”, por lo que los representantes del Comité Unido que participaron de la mesa se habrían negado a respaldarlo. No obstante, habría trascendido su existencia hasta llegar al conocimiento de Cicardini.

Más tarde, Vodanovic se refirió a esta cita, asegurando que se dieron por superadas las diferencias con su contraparte.

Mientras esto ocurría en el Senado, en la Cámara de Diputados, Jaime Mulet (FRVS) ingresó a la plataforma de la corporación el requerimiento para reunir las 39 firmas necesarias para recurrir ante el TC en contra de la invariabilidad tributaria. El requerimiento apunta específicamente a los artículos 29 permanente y 18 transitorio del proyecto. La oportunidad no es casual, admiten en la Cámara, ya que se imaginan que el diputado pretende aprovechar las diferencias internas en el PS para asegurarse las firmas de esta bancada de diputados, que ya anunció que irá al TC, sea cual sea la postura de sus senadores.