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Remezón en el mundo sindical: DT revierte polémico criterio sobre los acuerdos marco y descarta que puedan ser tratados como una forma de negociación colectiva

Nuevo dictamen del servicio dejó sin efecto la doctrina emitida en noviembre de 2025, que había reconocido como un "acuerdo colectivo atípico" el pacto suscrito entre la CTC, Codelco y Agema.

Por: Carolina León

Publicado: Miércoles 8 de julio de 2026 a las 11:25 hrs.

Carolina León Dirección del Trabajo empleo trabajadores sindicatos
<p>Remezón en el mundo sindical: DT revierte polémico criterio sobre los acuerdos marco y descarta que puedan ser tratados como una forma de negociación colectiva</p>

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