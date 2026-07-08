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Los combustibles anotan su cuarta baja consecutiva en Chile, pero aún falta para llegar a niveles previos al alza histórica de marzo

El reciente informe de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) adelantó bajas de $ 100 en promedio para las bencinas y $ 155 para el diésel.

Por: José Vásquez

Publicado: Miércoles 8 de julio de 2026 a las 17:23 hrs.

Bencinas combustible precios alza
<p>Foto: Aton</p>

Foto: Aton

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