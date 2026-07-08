Los combustibles anotan su cuarta baja consecutiva en Chile, pero aún falta para llegar a niveles previos al alza histórica de marzo

El reciente informe de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) adelantó bajas de $ 100 en promedio para las bencinas y $ 155 para el diésel.

Nuevas caídas registrarán a partir de este jueves los combustibles de uso vehicular, según consignó el más reciente informe de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

En concreto, las caídas serán de $ 155,4 promedio por litro para el diésel, además de $ 100,3 y $ 99,8 de media por litro para las bencinas de 93 y 97 octanos, respectivamente.

Las variaciones llegan luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantara este lunes las bajas en los precios de los combustibles, las que responden a las recientes reducciones en el precio del barril de petróleo Brent tras la tregua entre Estados Unidos e Irán de mediados de junio.

Sin embargo, la tendencia podría revertirse luego de que se retomaran las hostilidades este miércoles, que llevó a los mercados a operar en rojo y al precio del petróleo a nivel internacional a dispararse en esta sesión.

De esta forma, esta es la cuarta baja consecutiva desde la histórica variación del 26 de marzo, cuando se anotaron alzas -en promedio de $ 448 en los combustibles de uso vehicular.

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¿Cuánto queda por cubrir?

Si se tienen en cuenta las alzas de fines de marzo, y las consecutivas caídas, desde mayo a la fecha aún queda camino por recorrer para compensar las alzas anunciadas por el Ministerio de Hacienda.

Para las bencinas, la variedad de 93 octanos subió $ 372 promedio por litro, por lo que con esta reciente baja el saldo por compensar alcanzó a $ 196,9 por litro.

Asimismo, en el caso de la bencina de 97 octanos, esta experimentó un alza de $ 391,5 promedio por litro, con lo que quedarían aún $ 206,3 de camino.

Para el diésel, este suma la mayor diferencia aún, luego de que en marzo subiera $ 580,3 promedio por litro. Con esto, aún faltarían $231,5 de baja para alcanzar el nivel previo al 26 de marzo.