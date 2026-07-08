Trump afirma que el alto el fuego con Irán se terminó y el petróleo se dispara
El crudo Brent aumentó un 5% hasta los US$ 78 por barril. Las bolsas mundiales cayeron, mientras los operadores anticipaban subidas más rápidas de las tasas de interés por parte de los bancos centrales.
Noticias destacadas
Donald Trump declaró este miércoles que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ha "terminado" tras la reanudación de los ataques militares entre ambos países.
Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, el presidente estadounidense dijo a los periodistas: "En lo que a mí respecta, se ha acabado".
Las declaraciones de Trump se produjeron después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques militares el martes por la noche. El Pentágono afirmó que estaba respondiendo a los ataques de la República Islámica contra buques en el estrecho de Ormuz.
El Mando Central de EEUU anunció lo que describió como "potentes ataques contra Irán", horas después de que el Departamento del Tesoro revocara una licencia general que permitía la venta de petróleo iraní.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó que sus fuerzas habían respondido con ataques de misiles y drones en la madrugada del miércoles contra 85 objetivos en instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio.
Los precios del petróleo subieron: el crudo Brent aumentó un 5% hasta los US$ 78 por barril. Las bolsas mundiales cayeron, mientras los operadores anticipaban subidas más rápidas de las tasas de interés por parte de los bancos centrales, dado que el encarecimiento del petróleo avivaba la preocupación por la inflación.
"No quiero tratar con ellos", dijo Trump en la capital turca. "Son escoria. Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma", añadió junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
No obstante, indicó que los negociadores estadounidenses podrían continuar las conversaciones con sus homólogos iraníes.
"Francamente, no quiero perder el tiempo con ellos. Ahora bien, dejaré que nuestros magníficos negociadores sigan hablando si así lo desean, pero no lo veo claro. Esa gente no me gusta", declaró.
Corte de comercio con España
Los comentarios de Trump sobre Irán se produjeron al inicio de la segunda jornada de la cumbre de la OTAN en Ankara, evento marcado por el deterioro de la unidad transatlántica y la actitud impredecible del presidente estadounidense hacia sus aliados.
Trump arremetió de nuevo contra los aliados de la OTAN por no respaldar su iniciativa de hacerse con el control de Groenlandia y por no ofrecer apoyo militar a Estados Unidos durante su operación contra Irán.
"Estoy muy molesto con la OTAN", afirmó.
El presidente estadounidense dirigió su enfado especialmente contra España y anunció su intención de cortar "todo el comercio" debido a las críticas abiertas de Madrid a la guerra en Irán.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Firma chilena Lidz AI adquiere la startup argentina Leadnamics y se expande a nuevos mercados en la región
Aunque no revelaron montos, esta compra le permite a la proptech chilena allanar el camino hacia Argentina, Uruguay y Paraguay. Además, en las próximas semanas abrirán su primera oficina en Perú.
MOP ingresa a evaluación ambiental proyecto Costanera Ribera Sur del Biobío, que contempla inversión de casi US$ 400 millones
El corredor permitirá conectar bordeando el río Biobío los siete kilómetros que separan el Puente Bicentenario con el Puente Industrial en Concepción, en el sector de San Pedro de la Paz.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete