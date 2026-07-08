Trump afirma que el alto el fuego con Irán se terminó y el petróleo se dispara

Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, el presidente estadounidense dijo a los periodistas: "En lo que a mí respecta, se ha acabado".

El crudo Brent aumentó un 5% hasta los US$ 78 por barril. Las bolsas mundiales cayeron, mientras los operadores anticipaban subidas más rápidas de las tasas de interés por parte de los bancos centrales.

Donald Trump declaró este miércoles que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ha "terminado" tras la reanudación de los ataques militares entre ambos países.

Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, el presidente estadounidense dijo a los periodistas: "En lo que a mí respecta, se ha acabado".

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques militares el martes por la noche. El Pentágono afirmó que estaba respondiendo a los ataques de la República Islámica contra buques en el estrecho de Ormuz.

El Mando Central de EEUU anunció lo que describió como "potentes ataques contra Irán", horas después de que el Departamento del Tesoro revocara una licencia general que permitía la venta de petróleo iraní.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó que sus fuerzas habían respondido con ataques de misiles y drones en la madrugada del miércoles contra 85 objetivos en instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio.

Los precios del petróleo subieron: el crudo Brent aumentó un 5% hasta los US$ 78 por barril. Las bolsas mundiales cayeron, mientras los operadores anticipaban subidas más rápidas de las tasas de interés por parte de los bancos centrales, dado que el encarecimiento del petróleo avivaba la preocupación por la inflación.

"No quiero tratar con ellos", dijo Trump en la capital turca. "Son escoria. Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma", añadió junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

No obstante, indicó que los negociadores estadounidenses podrían continuar las conversaciones con sus homólogos iraníes.

"Francamente, no quiero perder el tiempo con ellos. Ahora bien, dejaré que nuestros magníficos negociadores sigan hablando si así lo desean, pero no lo veo claro. Esa gente no me gusta", declaró.

Corte de comercio con España

Los comentarios de Trump sobre Irán se produjeron al inicio de la segunda jornada de la cumbre de la OTAN en Ankara, evento marcado por el deterioro de la unidad transatlántica y la actitud impredecible del presidente estadounidense hacia sus aliados.

Trump arremetió de nuevo contra los aliados de la OTAN por no respaldar su iniciativa de hacerse con el control de Groenlandia y por no ofrecer apoyo militar a Estados Unidos durante su operación contra Irán.

"Estoy muy molesto con la OTAN", afirmó.

El presidente estadounidense dirigió su enfado especialmente contra España y anunció su intención de cortar "todo el comercio" debido a las críticas abiertas de Madrid a la guerra en Irán.