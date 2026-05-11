Chile en la lista negra de propiedad intelectual

Señor Director:

La inclusión de Chile en la Priority Watch List del informe Special 301 de Estados Unidos vuelve a cuestionar nuestro sistema de propiedad intelectual.

Si bien existen falencias, especialmente en la persecución de infracciones, el diagnóstico debe leerse con cautela, pues no se trata de un instrumento neutral, sino de una herramienta de política comercial.

Más allá de ello, el desafío es interno. Chile no carece de normas, sino de aplicación efectiva. Al mismo tiempo, enfrenta una tensión creciente entre proteger derechos y promover una economía basada en datos y tecnología.

La discusión, entonces, no es solo cómo salir de la lista, sino qué modelo de propiedad intelectual queremos construir.

Agustina Davis Komlos

Académica de Derecho de la Universidad Andrés Bello