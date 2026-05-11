IPSA abre al alza y recupera los 11.800 puntos con fuerte apoyo de SQM a medida que se prolonga la crisis del golfo Pérsico

Por otro lado, las acciones de CAP sufrían la mayor caída de toda la bolsa, después de que sus resultados operacionales del primer trimestre estuvieran muy por debajo de los pronósticos del mercado, lo que decantó en pérdidas para el grupo minero e industrial.

La Bolsa de Santiago empezó la semana al alza con un visible respaldo de SQM, después de que Donald Trump se mostró abiertamente disconforme con la respuesta de Irán a la propuesta de paz estadounidense.

Tras cerrar una semana de pérdidas, el S&P IPSA chileno subía 0,6% a 10.819,37 puntos en los primeros negocios de este lunes, en gran medida por el avance de SQM-B (4,1%), que se ha convertido en una acción defensiva en medio del conflicto en Medio Oriente.

No solamente el litio ha estado en el foco del mercado. También el cobre, que sigue ganando amplio terreno sobre US$ 6 la libra, en tanto el principal producto de exportación del país ha logrado una posición relativamente ventajosa, ayudado precisamente por riesgos que se desprenden de la crisis.

Las acciones de CAP (-4,5%) sufrían la mayor caída de toda la bolsa, después de que sus resultados operacionales del primer trimestre estuvieran muy por debajo de los pronósticos del mercado, lo que decantó en pérdidas para el grupo minero e industrial.

Bolsas internacionales

Los índices de Wall Street abrieron sin cambios relevantes. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 bajaba 0,3% y el FTSE 100 de Londres subía en la misma proporción. Al cierre de las bolsas asiáticas, lo que destacó fue el alza de 1,6% que tuvo el CSI 300 de China continental.

El petróleo Brent subía 1,8% a US$ 103 por barril y las principales tasas de intereés aumentaban, después de que este domingo Trump calificara de "totalmente inaceptable" la respuesta de Teherán a los puntos formulados por Washington para buscar el fin de una guerra que se ha extendido por más de dos meses.

Según reportes, Teherán exigió el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y el alivio de las sanciones, con un cierto control sobre el tráfico a través del estrecho de Ormuz. También habría insistido en que cualquier acuerdo debería acarrear un alto al fuego general, incluso en el Líbano, donde Israel lucha contra el grupo militante Hezbolá.

Mañana martes se publicará en Estados Unidos el IPC de abril, para el que se espera un alza de 0,6% mensual, que llevaría la tasa de inflación a 3,7%. Al día siguiente se darán a conocer los precios al productor en la potencia norteamericana, y el jueves sus ventas minoristas.

Los inversionistas están expectantes a la cumbre entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, que tendrá lugar de jueves a viernes. Se espera que, con más de dos meses de duración, la guerra de Irán tome un lugar esencial en las conversaciones entre ambos líderes, quienes también buscarían hablar sobre el comercio bilateral y estabilizar relaciones.