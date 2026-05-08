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IPSA pierde los 10.800 puntos en primeros negocios tras recientes enfrentamientos en el golfo Pérsico

Trump ha amenazado con reanudar las operaciones militares a un nivel aún más intenso al que había antes de que empezara la tregua hace un mes, en caso de que no se llegue pronto a un acuerdo.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 09:50 hrs.

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<p>IPSA pierde los 10.800 puntos en primeros negocios tras recientes enfrentamientos en el golfo Pérsico</p>

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