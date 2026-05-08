IPSA pierde los 10.800 puntos en primeros negocios tras recientes enfrentamientos en el golfo Pérsico

Trump ha amenazado con reanudar las operaciones militares a un nivel aún más intenso al que había antes de que empezara la tregua hace un mes, en caso de que no se llegue pronto a un acuerdo.

Las bolsas anotaban desempeños mixtos este viernes, pues si bien Wall Street celebraba un positivo reporte de empleo, la plaza chilena y otros mercados se iban para abajo en medio de las preocupaciones sobre la crisis en el golfo Pérsico.

El S&P IPSA caía 0,7% a 10.799,05 puntos, tras cerrar a la baja este jueves. Latam (-1,7%) y Falabella (-1,6%), dos acciones sensibles al conflicto en Medio Oriente que a mitad de semana subieron fuertemente por sus positivos resultados, influían en esta nueva caída del IPSA.

Copec (1%), cuyos resultados del primer trimestre superaron las expectativas, encabezaba las alzas dentro del selectivo, mientras CMPC (0,2%), que también reportó, hacía amagos de subir. Por otro lado, Cencosud (-0,7%) perdía terreno tras un reporte más débil de lo esperado.

Las tasas swap locales se iban para abajo esta mañana, tras la noticia de que el IPC de abril subió con fuerza en Chile, pero menos de lo que tenía previsto.

Bolsas internacionales

En Nueva York, el Nasdaq subía 0,8%, el S&P 500 ganaba 0,5% y el Dow Jones crecía 0,2%, luego de que las nóminas no agrícolas estadounidenses de abril sorprendieran al alza. En Europa, por otro lado, el continental Euro Stoxx 50 perdía 0,8%, y el selectivo de Londres operaba estable.

EEUU atacó sitios de lanzamientos de misiles y drones, entre otros activos militares iraníes que, según declaraciones del Comando Central, asediaron buques de guerra estadounidenses en su tránsito por el estrecho de Ormuz. Con todo, Donald Trump sostuvo que el alto al fuego sigue en pie, y el petróleo Brent se mantenía estable en niveles de US$ 100 por barril.

La agencia de noticias semioficial Tasnim reportó este viernes que la Armada iraní incautó un petrolero por "tratar de interrumpir exportaciones de crudo y los intereses de la nación iraní".

Teherán está analizando la propuesta de EEUU, que abriría un período para discutir más en detalle las negociaciones nucleares, entre otros temas clave. Trump se ha mostrado optimista -aunque reiterando sus advertencias-, previo a que la próxima semana se reúna con el Presidente chino Xi Jinping.

"Evidentemente, los traders siguen a la espera de la respuesta de Irán a la propuesta de acuerdo de paz de EEUU, a pesar de que este jueves se publicaron informes que indicaban que al menos algunos de los puntos han sido rechazados. Los inversionistas parecen estar seguros de que Ormuz se reabrirá pronto de una forma u otra", escribió el analista de mercados de City Index, Fawad Razaqzada.

"Hay que tener en cuenta la salvedad muy importante de que los mercados ya están descontando un resultado muy favorable. Por lo tanto, si las negociaciones se prolongan o las tensiones se recrudecen de repente, la volatilidad podría reaparecer muy rápidamente", advirtió.