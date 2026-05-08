Creación de empleo crece más de lo esperado en Estados Unidos durante abril
El mes pasado se contabilizaron 115.000 nuevas plazas de trabajo, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,3%. Los datos ofrecen a la Fed margen para mantener la tasa de interés.
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El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó este viernes que durante abril se crearon 115.000 empleos, superando holgadamente las expectativas. El mes previo el registro alcanzó un total de 185.000.
El dato sorprende positivamente, considerando que se estimaba que la guerra en Medio Oriente y su impacto económico dejaría una huella en el mercado laboral estadounidense.
De hecho, una encuesta de Reuters dirigida a 69 economistas apuntaba a que la creación de nuevos puestos de trabajo rondaría los 63.000, mientras que la estimación de consenso de Dow Jones, consignada por CNBC, consideraba apenas 55.000.
De esta manera, la tasa de desempleo consiguió permanecer estable en 4,3%.
En tanto, el reporte detalló que el salario medio por hora, otro indicador clave de la salud del mercado laboral, aumentó un 0,2% en el mes y un 3,6% interanual. En este caso, se quedó por debajo de las proyecciones, que apuntaban a avances de 0,3% y 3,8%, respectivamente.
Información para la Fed
El informe muestra un mercado laboral que se está estabilizando tras un crecimiento del empleo prácticamente nulo el año pasado. Si bien la demanda de trabajadores sigue siendo baja , los despidos se han mantenido en niveles bajos.
Economistas y responsables políticos también han rebajado los estándares para considerar un crecimiento sólido del empleo en medio de una marcada desaceleración de la inmigración.
Los datos ofrecen a los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal margen para mantener los tipos de interés sin cambios en el futuro previsible, mientras se centran en los nuevos riesgos inflacionarios derivados de la guerra con Irán.
La semana pasada, el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que el mercado laboral ha mostrado "cada vez más señales de estabilidad".
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