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Creación de empleo crece más de lo esperado en Estados Unidos durante abril

El mes pasado se contabilizaron 115.000 nuevas plazas de trabajo, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,3%. Los datos ofrecen a la Fed margen para mantener la tasa de interés.

Por: Agencias

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 08:28 hrs.

Estados Unidos empleo desempleo Trump
<p>Creación de empleo crece más de lo esperado en Estados Unidos durante abril</p>

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