Coordinación regulatoria

Señor Director:

Las propuestas del gobierno para reactivar el mercado inmobiliario, recogidas en el editorial de ayer de DF, abordan costos, pero también hay un cuello de botella institucional. La dispersión de criterios entre municipios y gobiernos regionales, junto con plazos de tramitación inciertos, introducen riesgos que no se corrigen con incentivos transitorios. Sin una estandarización efectiva y una mayor certeza regulatoria, el problema no se solucionará en el largo plazo.

Manuel Aguiza

Administrador