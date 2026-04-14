Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Coordinación regulatoria

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 14 de abril de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

Las propuestas del gobierno para reactivar el mercado inmobiliario, recogidas en el editorial de ayer de DF, abordan costos, pero también hay un cuello de botella institucional. La dispersión de criterios entre municipios y gobiernos regionales, junto con plazos de tramitación inciertos, introducen riesgos que no se corrigen con incentivos transitorios. Sin una estandarización efectiva y una mayor certeza regulatoria, el problema no se solucionará en el largo plazo.

Manuel Aguiza

Administrador

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF LAB

Ministra Lincolao declaró tener un fondo mutuo por casi US$ 57 millones en Estados Unidos
2
Economía y Política

Varias casas, una colección de autos e impuestos por pagar por $ 769 millones: parte de la declaración del ministro Pérez Mackenna
3
Economía y Política

Biministro Mas revela patrimonio que incluye sociedad valorada en $ 43.851 millones y copropiedad en 390 inmuebles
4
Empresas

Quiénes están detrás del equipo clave de Obras Públicas que busca acelerar los desarrollos estratégicos
5
Empresas

Bodega chilena líder en vino fino a granel revela complejo escenario financiero ante caída de consumo, baja de precios y alza de costos
6
Mercados

ExCredicorp y abogado de Mena Alessandri estrenan nuevo multifamily para asesorar a altos patrimonios
7
Empresas

Pablo Granifo y el entorno desafiante de CCU: "Nos obliga a actuar con responsabilidad y desplegar nuestra resiliencia"
8
Empresas

Codelco y tres firmas contratistas fueron multadas tras el mortal derrumbe en El Teniente
VER MÁS
VER MÁS