El costo de cotizar tarde

Señor Director:

Hace unos días este medio informó que la cantidad de cotizantes de AFP menores de 30 años retrocedió más de un 10% en una década. Más allá de las razones expuestas para explicar esta tendencia, existe un punto sobre el que hay consenso: postergar el inicio del ahorro previsional tiene un impacto significativo en la pensión futura.

Empezar a cotizar, por ejemplo, una década más tarde, tiene un efecto mucho más significativo sobre la pensión futura que sufrir lagunas previsionales. La razón es simple: no solo se pierde una década de ahorro, sino también una década de rentabilidad compuesta sobre esos recursos.

Quien inicia su ahorro previsional diez años después podría acumular, al momento de pensionarse, entre un 30% y un 40% menos de saldo que alguien que empezó diez años antes.

Ante esta realidad, hay que pensar en soluciones que puedan complementar la pensión de quienes comienzan a cotizar tarde o tienen trayectorias laborales intermitentes. Una de ellas puede ser el Ahorro Previsional Voluntario (APV), que complementa el monto de la cotización obligatoria y contribuye, por lo tanto, a mejorar la pensión. Pero este mecanismo aún enfrenta obstáculos: según un estudio interno de UNO afp, el 54% de los jóvenes declara entender “muy poco” o “nada” sobre el APV.

El desafío, en todo caso, no es solo promover más ahorro, sino explicar mejor por qué empezar temprano importa. Para muchos jóvenes, la pensión parece un tema lejano. Pero en materia previsional, la distancia con la jubilación no es un motivo para postergar, sino una ventaja para, precisamente, comenzar a ahorrar.

TEO COLOMBO

CEO DE UNO AFP