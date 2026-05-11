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Golpe al turismo

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 12 de mayo de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

La decisión del Ministerio de Hacienda de desmantelar el proyecto de reactivación del turismo es un retroceso para una industria estratégica, tanto por su aporte al crecimiento, como por su capacidad de generar más de 700 mil empleos a lo largo del país, con fuerte impacto en las regiones. 

Las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo -entre ellas, la eliminación de incentivos para atraer congresos y eventos internacionales, mecanismos para promover producciones audiovisuales extranjeras y fórmulas destinadas a fortalecer los recursos para la promoción turística internacional- afectarán  los principales instrumentos de reactivación y competitividad del sector. 

Durante la discusión presupuestaria del año pasado, el gobierno del Presidente Boric sostuvo que la reducción del 30% en los recursos de promoción internacional para 2026 sería compensada a través de este proyecto. Sin embargo, esa compensación no se materializó. Así, mientras Chile debilita su capacidad de posicionamiento, otros países de la región están aumentando significativamente su inversión para atraer turistas, captar eventos internacionales y generar nuevas oportunidades de desarrollo. 

La promoción turística no es un gasto, es inversión en empleo, en desarrollo regional y en generación de divisas. Cada visitante que llega al país activa una cadena de valor que beneficia a miles de empresas, en su mayoría PYME.

Es fundamental que el gobierno genere espacios de diálogo para encontrar una fórmula que permita recuperar, al menos, parte relevante de los recursos destinados a promoción internacional. Aún estamos a tiempo de corregir una señal que puede afectar la competitividad del país en una industria clave para su desarrollo. 

Mónica Zalaquett 

Presidenta Ejecutiva Federación de Empresas de Turismo de Chile 

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