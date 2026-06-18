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IA como habilitador de la postulación a empleos

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Publicado: Jueves 18 de junio de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

Hace unos días, cerca de 674 personas se inscribieron a un webinar gratuito sobre búsqueda de empleo e inteligencia artificial. Lo hicieron en silencio, desde sus casas, en su mayoría mayores de 40 años, muchos de ellos con meses -algunos con años- sin encontrar trabajo. Esa cifra, modesta en apariencia, dice algo que las estadísticas de desempleo no alcanzan a capturar: hay una demanda urgente y no resuelta de orientación laboral en Chile.

La encuesta que levantamos entre los inscritos reveló algo más preciso sobre el lado del candidato. Cuando se les preguntó cuál era su mayor frustración, el 47% respondió que manda currículums y nadie responde.

Buscar trabajo es una habilidad que nadie enseña. Y por primera vez, la tecnología permite hacerlo. La inteligencia artificial puede orientar al candidato antes de que postule, optimizar su CV para que supere los filtros automáticos, simular entrevistas para reducir la ansiedad, y calibrar sus expectativas salariales con datos reales del mercado. Al mismo tiempo, permite al reclutador filtrar con criterio, ordenar información y tomar mejores decisiones sin ahogarse en el volumen.

Sería esperable que las autoridades tomen nota y se instale un debate público sobre cómo hacer más eficiente -y más humano- el proceso de búsqueda de empleo en Chile.

Gonzalo Torrealba

Fundador, 4Talent | StephAi

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