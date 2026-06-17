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IVA a medicamentos y pañales: el desafío de transformar una buena idea en una política efectiva

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Publicado: Miércoles 17 de junio de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

La propuesta de devolución del IVA a medicamentos y pañales busca aliviar un gasto relevante para miles de familias, un objetivo que merece ser valorado. Sin embargo, tan importante como la intención es el mecanismo que permita convertirla en un beneficio efectivo.

La OCDE ha señalado que los sistemas de IVA homogéneos suelen ser más eficientes y que el apoyo a los grupos vulnerables funciona mejor mediante transferencias focalizadas. Si bien el proyecto busca beneficiar al 80% más vulnerable, su implementación plantea desafíos.

Las personas deberán pagar inicialmente el valor total del producto y recibir la devolución posteriormente a través del Bolsillo Familiar Electrónico. En el caso de los medicamentos, que muchas veces corresponden a gastos urgentes o tratamientos permanentes, no siempre existe la liquidez necesaria para asumir ese costo y esperar el reembolso el mes siguiente. Además, inventar la rueda podría implicar validaciones, compras y devoluciones asociadas a medicamentos complejos, con costos importantes. A esto se suman dudas sobre los productos cubiertos, los topes del beneficio y el alcance real de la cobertura considerando el presupuesto anunciado. El desafío no parece estar en el qué, sino en el cómo.

Eduardo Poehls

Gerente Legal y de Asuntos Corporativos en Farmacias Ahumada

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