Click acá para ir directamente al contenido

Proyecto misceláneo: el PPD sorprende con acuerdo con el gobierno por invariabilidad y la disputa interna deja fuera al PS
Inicio Opinión Cartas
Cartas

La marraqueta debe ser patrimonio de Chile

Por:

Publicado: Jueves 9 de julio de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

En los últimos días hemos observado una campaña impulsada desde Bolivia que busca instalar, a nivel internacional, la idea de que la marraqueta tiene un origen exclusivamente boliviano. Más allá del debate histórico, resulta difícil sostener que la marraqueta boliviana y la chilena corresponden al mismo producto. Se trata de tradiciones panaderas que han evolucionado de manera independiente. En Chile es el pan más consumido del país y constituye el resultado de un oficio que miles de panaderos desarrollamos cada madrugada a lo largo del territorio nacional.

Desde Indupan AG y Fechipan hemos iniciado un trabajo orientado a lograr que la marraqueta chilena sea reconocida como Patrimonio Cultural, iniciativa que esperamos encuentre una decidida acogida por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, así como del Congreso Nacional y las autoridades.

Más que disputar su origen, creemos que corresponde proteger aquello que nadie puede poner en duda; la marraqueta ocupa un lugar irremplazable en la cultura gastronómica chilena y es uno de los símbolos más reconocibles de nuestro patrimonio alimentario.

JUAN MENDIBURU AZCÁRRAGA

PRESIDENTE DE INDUPAN AG Y FECHIPAN

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Inflación alcanza máximo en junio tras sorpresivo IPC, pero mercado ve cierre de año bajo 4% pese a la guerra
2
Economía y Política

DT revierte polémico criterio sobre acuerdos marco y descarta que puedan ser tratados como una forma de negociación colectiva
3
Empresas

Inmobiliaria acusa ser “víctima de la llamada permisología” tras rechazo de anteproyecto de US$ 40 millones en Reñaca
4
Mundial de Fútbol

Precios de las entradas para los cuartos de final del Mundial caen un 60% tras la eliminación de Portugal y Estados Unidos
5
Economía y Política

Proyecto misceláneo: el PPD sorprende con acuerdo con el gobierno por invariabilidad y la disputa interna deja fuera al PS
6
Regiones

Justicia de Villarrica condena a empresa ligada a proyecto inmobiliario por tala de bosque nativo sin autorización
7
Empresas

Latam Airlines convoca a accionistas para aprobar un plan de recompra de acciones de hasta el 5%
8
Regiones

Presidente de Edyce hace llamado a principal acreedor: “Lo único que pedimos es que el Banco (Santander) tome una postura”
VER MÁS
VER MÁS