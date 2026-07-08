La marraqueta debe ser patrimonio de Chile

Señor Director:

En los últimos días hemos observado una campaña impulsada desde Bolivia que busca instalar, a nivel internacional, la idea de que la marraqueta tiene un origen exclusivamente boliviano. Más allá del debate histórico, resulta difícil sostener que la marraqueta boliviana y la chilena corresponden al mismo producto. Se trata de tradiciones panaderas que han evolucionado de manera independiente. En Chile es el pan más consumido del país y constituye el resultado de un oficio que miles de panaderos desarrollamos cada madrugada a lo largo del territorio nacional.

Desde Indupan AG y Fechipan hemos iniciado un trabajo orientado a lograr que la marraqueta chilena sea reconocida como Patrimonio Cultural, iniciativa que esperamos encuentre una decidida acogida por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, así como del Congreso Nacional y las autoridades.

Más que disputar su origen, creemos que corresponde proteger aquello que nadie puede poner en duda; la marraqueta ocupa un lugar irremplazable en la cultura gastronómica chilena y es uno de los símbolos más reconocibles de nuestro patrimonio alimentario.

JUAN MENDIBURU AZCÁRRAGA

PRESIDENTE DE INDUPAN AG Y FECHIPAN