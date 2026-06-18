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La nueva normalidad del dólar: volatilidad estructural

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Publicado: Viernes 19 de junio de 2026 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

Los fuertes movimientos que ha mostrado el dólar en las últimas jornadas reflejan una realidad que seguirá marcando la actividad empresarial: la volatilidad cambiaria ya no es un fenómeno coyuntural, sino estructural. Factores globales y locales continúan impulsando fluctuaciones que desafían la planificación de las empresas.

El problema de fondo no es solo la variación del dólar, sino su imprevisibilidad. Las empresas necesitan visibilidad para invertir, crecer y cumplir sus compromisos, por lo que las fluctuaciones cambiarias pueden traducirse rápidamente en riesgos financieros. En economías abiertas como la chilena, la verdadera ventaja competitiva ya no está en anticipar cada movimiento del mercado, sino en estar preparados para enfrentar su volatilidad.

María Inés Albornoz

gerente comercial de Solunion Chile

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