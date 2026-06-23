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La verdadera economía del conocimiento comienza cuando logra salir del laboratorio

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Publicado: Martes 23 de junio de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Si Chile quiere liderar en inteligencia artificial, no basta con infraestructura o centros de datos. Se necesita, con urgencia un entorno regulatorio que facilite el tránsito de la investigación al mercado. De lo contrario, seguiremos exportando el talento y el valor que generamos a los países con regulación farmacéutica más moderna o de mejor interpretación favorable al crecimiento tecnológico y económico.

Ante la estrechez fiscal, es insólito que el 60% de la ciencia nacional en productos naturales se pierda: si una investigación demuestra proteger la salud, el sistema la bloquea con exigencias de registro de hasta US$ 2 millones, prohibiéndola de facto. Esta parálisis nos resta un ahorro potencial de US$ 542 millones anuales en salud y fuga nuestro talento a países con reglas modernas. La solución es un simple acto administrativo, que el Ministerio de Salud firme la propuesta técnica que el Instituto de Salud Pública (ISP) presentó en 2022.

Mantener este veto a la innovación nacional es un despropósito económico que no se condice con el discurso actual.

Heriberto García

exdirector del ISP y director de la carrera de Química y Farmacia de la UDD

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