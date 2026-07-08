Más que infraestructura, una oportunidad para el desarrollo del talento

Señor Director:

En relación con la publicación del viernes 26 de junio, titulada “La expansión de los centros de datos en Chile impulsa la demanda por talento especializado y nuevos perfiles laborales”, resulta especialmente relevante destacar el rol que esta industria está desempeñando no solo en el desarrollo de infraestructura digital, sino también en la creación de nuevas oportunidades profesionales.

El crecimiento sostenido de los centros de datos en la región refleja una transformación estructural de la economía. Este avance viene acompañado de una evolución en los perfiles profesionales, abriendo espacio para nuevas especializaciones en áreas como ciberseguridad, automatización y operación de infraestructura crítica.

Lejos de ser un desafío aislado, la formación y el desarrollo de talento se presentan como una gran oportunidad de colaboración entre industria, sector académico y sector público. Iniciativas orientadas a la capacitación, certificación y actualización de competencias serán clave para acompañar el ritmo de crecimiento del sector.

Chile cuenta con condiciones favorables para seguir consolidándose como un hub digital en la región, no solo por su infraestructura, sino también por su capacidad de impulsar talento adaptado a las demandas de una industria en constante evolución.

RENATA BACCARAT

VICEPRESIDENTE DE RECURSOS HUMANOS ASCENTY