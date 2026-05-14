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Metáforas

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

El problema migratorio en Chile, antes que policial, es político. Y la respuesta que exige es, por lo tanto, también política. Reducir la inmigración a una cuestión de seguridad pública (dimensión que existe y no es menor) desconociendo el rol activo que tendrá en nuestra economía frente a una población que envejece y una natalidad en descenso, equivale a seguir en campaña. 

Urge transitar de las metáforas hacia políticas públicas serias, capaces de conciliar la urgente necesidad de fortalecer la persecución penal con una perspectiva política que abandone el tabú migratorio y permita reconocer que la migración será un elemento latente y dinámico de nuestra matriz productiva en los años venideros.

Carlos Opazo

Abogado y académico

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