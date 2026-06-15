No esperemos a que falte el agua

Señor Director:

La semana pasada, con motivo del Día del Medio Ambiente, un liceo de Ovalle simuló un corte de agua masivo como parte de una innovadora intervención educativa desarrollada para concientizar sobre la crisis hídrica que afecta a la Región de Coquimbo.

Durante el recreo, se vivió la misma problemática que afecta a miles de familias, agricultores y comunidades del sector. Y luego del impacto inicial, los jóvenes reaccionaron recorriendo las dependencias del establecimiento con mensajes de concientización sobre el cuidado del agua y la responsabilidad ambiental. La jornada culminó con la firma de compromisos ambientales y las manos de los estudiantes estampadas en un mural simbólico, representando el compromiso de toda la comunidad educativa con el cuidado del medio ambiente.

Esta simulación es una realidad para cientos de familias en Chile y otros países del resto del mundo que no cuentan con agua de libre disposición y que deben recorrer kilómetros para obtenerla o esperar la llegada de camiones aljibe. Cuanto antes entendamos que el agua no es un recurso infinito, y que las decisiones que se tomen hoy serán determinantes para el futuro de las próximas generaciones, estaremos mejor preparados para las crisis hídricas que sigan ocurriendo en el futuro.

Ojalá no tengamos que seguir simulando para comprender la urgencia. La educación temprana y experiencias como esta son clave para formar una ciudadanía consciente, capaz de cuidar hoy lo que mañana podría faltar.

María José Terré

directora ejecutiva de Water is Life