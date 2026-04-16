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Productividad, no subsidios

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 16 de abril de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

El subsidio del 10% a remuneraciones cercanas al mínimo para las PYME parece más una instrumentalización de la política social que una solución técnica. La medida busca paliar la informalidad y la pérdida de empleo asalariado, pero ignora las condiciones estructurales del mercado laboral.

El problema es la baja productividad en sectores de escaso valor agregado, donde los salarios reflejan esa realidad. No existe evidencia sólida que valide estas “medidas parche” fuera de contextos de emergencia. Sin un enfoque en procesos productivos complejos y generación de valor, no habrá ingresos sostenibles ni creación de empleos formales. Además, esta intervención distorsiona la relación entre oferta y demanda, generando un costo fiscal creciente . Estudios comparados advierten que estos subsidios desincentivan la contratación formal y fomentan el subempleo.

Lo más grave es el riesgo de “quedarse” en el sistema, pues al integrarse el subsidio al ingreso esperado, se vuelve políticamente inviable retirarlo.

Guillermo Riquelme

Académico Universidad Autónoma

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