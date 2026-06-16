Recaudación pública y garantías de los contribuyentes

Señor Director:

Las recientes disposiciones incorporadas en la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, han reabierto un debate sobre el equilibrio entre una recaudación más eficiente y la protección de los derechos de los contribuyentes. Si bien estas facultades pueden contribuir a financiar bienes públicos y reducir la evasión, también deben evaluarse por sus efectos sobre la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.

Una cobranza más efectiva favorece la equidad tributaria al exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales para todos. Sin embargo, cuando implica acceso a cuentas bancarias o activos financieros, debe resguardar procedimientos claros, notificaciones oportunas y mecanismos de revisión accesibles. Su legitimidad depende tanto de su eficacia como de la transparencia y proporcionalidad con que se aplica.

Por ello, el desafío no es elegir entre eficacia fiscal y garantías ciudadanas, sino compatibilizar ambas. Una mayor eficacia recaudatoria debe ir de la mano con resguardos adecuados para los contribuyentes. Solo así será posible avanzar hacia un sistema tributario más eficiente, legítimo y respetuoso de los derechos de las personas.

Dr. Pablo Müller-Ferrés

Director Magíster en Desarrollo Económico Universidad Autónoma