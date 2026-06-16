Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Recaudación pública y garantías de los contribuyentes

Por:

Publicado: Miércoles 17 de junio de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Las recientes disposiciones incorporadas en la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, han reabierto un debate sobre el equilibrio entre una recaudación más eficiente y la protección de los derechos de los contribuyentes. Si bien estas facultades pueden contribuir a financiar bienes públicos y reducir la evasión, también deben evaluarse por sus efectos sobre la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.

Una cobranza más efectiva favorece la equidad tributaria al exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales para todos. Sin embargo, cuando implica acceso a cuentas bancarias o activos financieros, debe resguardar procedimientos claros, notificaciones oportunas y mecanismos de revisión accesibles. Su legitimidad depende tanto de su eficacia como de la transparencia y proporcionalidad con que se aplica.

Por ello, el desafío no es elegir entre eficacia fiscal y garantías ciudadanas, sino compatibilizar ambas. Una mayor eficacia recaudatoria debe ir de la mano con resguardos adecuados para los contribuyentes. Solo así será posible avanzar hacia un sistema tributario más eficiente, legítimo y respetuoso de los derechos de las personas.

Dr. Pablo Müller-Ferrés

Director Magíster en Desarrollo Económico Universidad Autónoma

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Banco Central opta por nueva mantención de la tasa y asegura que los riesgos inflacionarios se han ido equilibrando
2
Empresas

Gigante BHP inicia proceso para vender todas sus líneas de transmisión eléctrica en Chile para enfocarse en cobre
3
Economía y Política

El Senado despacha a ley el proyecto que reajusta el salario mínimo
4
Regiones

Sacyr se adjudica la construcción de la anhelada Ruta Pie de Monte, infraestructura que fortalecerá la conectividad logística en Biobío
5
DF LAB

Alejandra Mizala, rectora electa de la Universidad de Chile: “Si el país no invierte en capital humano avanzado hoy día, mañana va a tener un problema”
6
Economía y Política

David Bravo sobre nueva cotización para sala cuna e impacto en seguro de cesantía: “Es una buena solución, pero hay que mirar el Fondo Solidario”
7
Brand Corner TV

"Fuera de Pista" con Dominique Rudloff: el desafío de crear el hub de ski más importante de Sudamérica
8
Regiones

El grupo Dimarsa de Puerto Montt, el retailer más antiguo de Chile, proyecta crecer 14,2% este año y alista plan de inversiones para el segundo semestre
VER MÁS
VER MÁS