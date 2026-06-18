¿Se puede o no levantar el secreto bancario en Chile?

Señor Director:

Mucho se ha discutido sobre el levantamiento del secreto bancario en Chile, generando desinformación y haciendo creer a la ciudadanía que aquello no es posible.

Sin embargo, bajo la legislación vigente, sí es posible alzar el secreto bancario cuando existe motivo fundado. El Ministerio Público puede solicitarlo en investigaciones por narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y delitos económicos. En estos casos, basta que el fiscal lo requiera fundadamente para que el juez de garantía lo autorice, lo que ocurre mayoritariamente.

Además, a petición de la Unidad de Análisis Financiero y en el contexto de operaciones sospechosas, los fiscales suelen solicitar el alzamiento del secreto bancario, accediendo los tribunales en la enorme mayoría de los casos.

Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos también puede solicitar fundadamente el levantamiento del secreto bancario, autorización que corresponde otorgar a los Tribunales Tributarios y Aduaneros, quienes igualmente acceden en la mayoría de las ocasiones.

A la pregunta de si se puede levantar el secreto bancario en Chile, la respuesta es una sola: sí.

La verdadera discusión es otra: ¿queremos como sociedad rebajar los estándares de protección de nuestra privacidad, permitiendo que más instituciones accedan libre y livianamente a nuestra información financiera, incluso sin una justificación suficiente? Si la respuesta es sí, solo entonces debemos legislar.

Nelson Salas Stevens

Abogado Penalista