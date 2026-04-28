Seguridad y vivienda

Señor Director:

La posibilidad de acceder a una vivienda propia en Chile se ha ido alejando progresivamente. Y esto ha generado dos consecuencias sumamente graves: una sobre oferta en sectores inseguros, como Santiago Centro y Estación Central, y un aumento sostenido en los precios de arriendo en comunas con mayor demanda. Si bien la solución no es rápida -pues responde a años de deterioro económico e institucional-, es urgente comenzar por devolver la seguridad a las comunas que hoy la han perdido. Recuperar estos espacios no solo mejoraría la calidad de vida de sus vecinos, sino que también, permitiría re equilibrar el mercado habitacional.

Carlos Pérez-Cotapos Ugarte

Ingeniero Comercial