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Sistema de Finanzas Abiertas: el actor que falta en la conversación

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Publicado: Viernes 19 de junio de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

La discusión sobre el Sistema de Finanzas Abiertas está atrapada en una pelea entre dos voces: la banca tradicional y las fintech de pagos. Falta una tercera, que el propio sistema incluyó desde el día uno: los seguros.

No es un detalle menor. Pagos y cuentas se mueven en lo transaccional. Los seguros juegan en otra cancha: protección, prevención y resiliencia económica para personas, hogares y PYME.

Chile lidera la penetración de seguros en Latinoamérica, pero seguimos muy por debajo del promedio OCDE. Esa brecha vive en los segmentos que hoy menos acceden a coberturas adecuadas. Un SFA bien implementado puede cambiar eso: productos accesibles para esos segmentos, soluciones que reduzcan siniestros y no solo los cubran, y competencia real que beneficie al cliente.

Ese impacto no llega solo por abrir datos. Hace falta confianza -que los usuarios entiendan qué información comparten y a cambio de qué-, espacios de prueba proporcionales para que insurtechs y aseguradoras más chicas puedan participar, y usar a fondo lo que la nueva norma ya habilita: sandbox, portal de desarrolladores y participación simplificada.

Desde la Asociación Insurtech de Chile vemos los próximos 14 meses como una oportunidad concreta. Tiempo es lo que tenemos. La idea es usarlo bien.

Rodrigo Labbé

Presidente, InsurteChile A.G.

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