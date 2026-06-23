Sobre las concesiones Hospital de Coquimbo y Red O’Higgins

Señor Director:

Hemos leído con atención el reportaje publicado por Diario Financiero referido a proyectos de infraestructura concesionada, entre ellos, el Hospital de Coquimbo y la Red Hospitalaria O’Higgins. Al respecto, quisiéramos aportar algunos antecedentes que contribuyan a una adecuada comprensión de la situación.

Las solicitudes presentadas por las respectivas sociedades concesionarias en relación con plazos contractuales se encuentran expresamente contempladas en la Ley de Concesiones y en los contratos que regulan estos proyectos. Dicho marco normativo establece, además, instancias institucionales especializadas e independientes para el análisis de materias técnicas, cuya utilización –cuando corresponde– forma parte del funcionamiento regular del sistema concesional chileno y del ejercicio legítimo de los derechos que asisten a todas las partes. Todas estas materias son gestionadas directamente por las sociedades concesionarias, a través de los canales contractuales e institucionales que el ordenamiento chileno establece para estos efectos.

Asimismo, las sociedades concesionarias mantienen una relación de trabajo permanente y colaborativa con el Ministerio de Obras Públicas y las respectivas Inspecciones Fiscales, orientada al adecuado desarrollo de los proyectos. Las obras continúan avanzando y cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir los compromisos asumidos.

Reafirmamos nuestra confianza en Chile y nuestro compromiso con la entrega de infraestructura hospitalaria moderna y de calidad para las regiones de Coquimbo y O’Higgins.

¿Estamos planificando nuestro abastecimiento con la misma anticipación con que planificamos nuestras ventas? Porque en el escenario actual, muchas empresas no tendrán problemas para encontrar clientes. El verdadero desafío será tener productos para entregarles.

Xiaohui Xiong

Gerente General Sociedad Concesionaria Hospital Coquimbo S.A., Sociedad Concesionaria Red O’Higgins S.A.