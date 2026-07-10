Trabajos de Invierno y ciudadanos conscientes

Señor Director:

Vivimos en un momento en que la desconfianza y la fragmentación social parecen profundizarse. Sobre todo cuando los vínculos cara a cara escasean y vamos perdiendo las instancias de encuentro. En este contexto, la educación tiene una tarea ineludible: no solo formar buenos profesionales, sino también ciudadanos conscientes, capaces de comprender que el bien común se construye en el encuentro con los demás.

Con frecuencia se reduce la educación a resultados académicos cuantificables, y se relegan experiencias formativas que trascienden tales mediciones como, por ejemplo, los distintos proyectos pastorales de servicio. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. En el caso concreto de los Trabajos de Invierno, cuando un joven deja su entorno para conocer una pequeña comuna, conversa con una familia, comparte una mesa o trabaja codo a codo con una comunidad, descubre que el servicio no consiste en “ir a ayudar”, sino en relacionarse de igual a igual. El trabajo -pintar una casa, reparar una escuela o hermosear una plaza-es solo el medio; el verdadero aprendizaje está en conocer los nombres, los rostros y las historias de quienes habitan esos lugares. Así lo experimentamos en Quillón con más de 200 jóvenes, como parte de nuestros proyectos formativos.

Esa experiencia derriba prejuicios, amplía la mirada sobre Chile y forma personas más empáticas, respetuosas y comprometidas con su comunidad. Son aprendizajes difíciles de transmitir solo en una sala de clases.

Quizás una de las mejores inversiones que podemos hacer como país sea multiplicar estas experiencias. Porque es cierto que el país necesita profesionales competentes, pero, sobre todo, ciudadanos capaces de encontrarse con otros y asumir que el futuro de Chile también se construye desde el servicio, al modo cristiano: atendiendo y escuchando a quienes son nuestros hermanos y hermanas.

P. RODRIGO VALENZUELA R., C.S.C.

DIRECTOR DE PASTORAL SAINT GEORGE’S COLLEGE