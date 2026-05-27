Vacíos en la Super de Casinos

Señor Director:

La entrevista publicada por DF, el 26 de mayo, al exsuperintendente de Casinos Francisco Leiva abre una discusión necesaria sobre el complejo momento que vive la industria de casinos de juego y los actuales procesos de licitación. Sin embargo, el debate no puede limitarse solo a las condiciones económicas de los concursos.

Hoy existe una situación especialmente sensible, pues la superintendencia del sector enfrenta vacancias en cargos clave y carece de una autoridad titular que lidere decisiones estratégicas en un momento crítico para el sector. La designación oportuna de esas autoridades es una responsabilidad relevante del gobierno, especialmente considerando que estas decisiones impactarán el desarrollo regional por décadas.

A ello se suma una tensión adicional, ya que mientras avanzan las licitaciones, el Congreso discute un proyecto de ley que busca modificar aspectos relevantes del funcionamiento futuro de la industria del juego y las apuestas en línea. En la práctica, se están tomando decisiones de inversión de largo plazo sin plena claridad sobre las futuras condiciones regulatorias y competitivas del mercado.

Los casinos fueron concebidos como instrumentos de desarrollo turístico regional. Por eso, resulta indispensable que las definiciones actuales consideren no solo el proceso licitatorio, sino también el contexto institucional, regulatorio y económico que enfrenta hoy la industria.

Cecilia Valdés

Presidenta Ejecutiva Asociación Chilena de Casinos y Juegos