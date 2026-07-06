América Latina a mitad de año: entre la resiliencia y la divergencia

Axel Christensen

Latinoamérica ingresa al segundo semestre del 2026 con un panorama macroeconómico más favorable que muchos mercados emergentes. La inflación se proyecta bajando, las políticas monetarias han ganado credibilidad y las fuerzas globales están dirigiendo flujos de capital hacia la región. Con todo, el panorama dista de ser homogéneo, punto clave para comprender las oportunidades y los riesgos de la segunda mitad del año.

El crecimiento regional permanece moderado según estándares históricos, con las proyecciones de consenso apuntando a una expansión cercana al 2% para este año, con una mejora hacia el 2,5% en 2027 y 2028. Pero el verdadero relato no está en el promedio, sino en la divergencia entre países. Esa diferenciación determina en gran medida dónde podrían surgir oportunidades.

Chile, Perú, Argentina y Brasil cuentan con activos estratégicos en un mundo que compite por recursos escasos vinculados a la transición energética y a la expansión de infraestructura asociada a la IA.

Brasil crece moderadamente respaldado por la agricultura, la energía y una gradual distensión monetaria, aunque persisten preocupaciones fiscales. México enfrenta un panorama más débil, donde la incertidumbre en torno a la revisión del tratado de Norteamérica, pesa sobre la inversión, aunque avanza su integración industrial. Perú destaca con un auge en minería impulsado por precios récord del cobre, y Chile se beneficia de la inversión renovada en minería e infraestructura. Colombia permanece limitada por la incertidumbre fiscal, mientras Argentina muestra señales de mejora a medida que avanzan sus reformas económicas.

En materia de inflación, América Latina va por delante de los mercados desarrollados en el ciclo de tasas de interés. La inflación regional —excluyendo Argentina— converge hacia el 3,5% en 2028. Eso sí, los caminos de política divergen: Brasil y Colombia mantienen sesgos relativamente restrictivos, Chile y Perú han completado en gran medida su normalización con tasas cerca del nivel neutral, y el ciclo de baja de México parece haber concluido ante una persistente inflación de servicios y la incertidumbre externa.

En un contexto global marcado por la escasez —de energía, capital y materiales críticos, como lo describe el 2026 Midyear Global Outlook de BlackRock— la región ocupa una posición singular. Chile, Perú, Argentina y Brasil cuentan con activos estratégicos en un mundo que compite intensamente por recursos escasos vinculados a la transición energética y a la expansión de infraestructura asociada al desarrollo de la inteligencia artificial.

El balance de riesgos permanece inclinado hacia la política interna y los shocks externos. La elección presidencial en Brasil, la transición política en Perú y Colombia, y las negociaciones comerciales en América del Norte pueden moldear el sentimiento de inversiones tanto o más que los fundamentos macroeconómicos. La credibilidad fiscal sigue siendo el diferenciador clave entre países.

La conclusión para el inversionista es clara: adoptar un enfoque selectivo por país, sector y activo, priorizando economías con marcos de política creíbles, rendimientos reales atractivos y exposición a grandes temas estructurales globales. En este contexto, destacan algunos mercados de renta fija en moneda local como Brasil, Colombia y México. En renta variable, destacan sectores vinculados a minerales críticos, infraestructura energética y cadenas de suministro industriales.