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Relación Chile-Corea del Sur: nueva oportunidad de cooperación económica

HWANG JUNG HAN asesor de la Asociación Corea-América Latina.

Por: HWANG JUNG HAN

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

La visita del Presidente surcoreano Lee Jae-myung a Chile, este 29 y 30 de julio, puede marcar un nuevo capítulo en la relación bilateral construida desde el TLC Corea-Chile de 2004. El desafío ya no es solo ampliar el comercio, sino extender la cooperación a la inversión, la tecnología y cadenas de valor conjuntas.

El Presidente Lee sostendrá una reunión bilateral con el Presidente José Antonio Kast y participará en la Mesa Redonda Empresarial Corea-Chile, junto a una misión económica con ejecutivos de compañías de diferentes rubros, señal de que la agenda va mucho más allá de la minería.

Chile aporta cobre, litio, recursos renovables y acceso a mercados; Corea aporta manufactura avanzada, materiales, tecnología digital y capacidad de inversión. Ambos países deben conectar estas fortalezas para desarrollar cadenas de valor competitivas para Chile: refinación y materiales de alto valor agregado, baterías y reciclaje, movilidad limpia, energía solar y almacenamiento, hidrógeno, automatización, capital humano e investigación conjunta.

“Chile aporta cobre, litio, recursos renovables y acceso a mercados; Corea aporta manufactura avanzada, materiales, tecnología digital y capacidad de inversión”.

Ya hay precedentes. LS MnM y Codelco operan en Mejillones una planta que recupera oro, plata, paladio y platino de subproductos de la fundición de cobre, que genera valor agregado en Chile, más allá de la exportación de materias primas.

Otras compañías pueden ampliar ese horizonte: POSCO Group, del litio y níquel a materiales de baterías; Korea Zinc, en economía circular; OCI Holdings, conectando energía solar con la minería; Hyundai Motor, movilidad limpia; Naver y LG Electronics, inteligencia artificial; Hanwha Ocean, industria naval; y SK Biopharm, farmacéutica y expansión hacia América Latina. Son posibilidades que aún requieren estudios, pero reflejan una complementariedad industrial real.

El Presidente Lee ha destacado del TLC Corea-Chile: “Tenemos la oportunidad de modernizarlo incorporando el comercio digital, la cooperación ambiental, los estándares laborales, la igualdad de género y la innovación”. Y subrayado: “Nuestro objetivo es construir una relación que vaya más allá del éxito económico y eche raíces en el intercambio entre sociedades y la cooperación entre futuras generaciones”.

Hace 20 años, el TLC Corea-Chile abrió la primera puerta de la cooperación económica. Esta visita puede abrir la segunda. Se espera que Corea deje de ser un simple comprador de minerales y se convierta en un socio que construya junto a Chile industrias competitivas y conecte al país con los mercados asiáticos. El éxito dependerá de que recursos y tecnología se traduzcan en inversión, conocimiento y empleo de calidad.

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