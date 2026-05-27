Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Editorial
Editorial

El costo del desorden administrativo

Por:

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Una auditoría del gobierno a la gestión de más 500 servicios públicos durante la administración anterior detectó ineficiencias y faltas de control en el uso de recursos fiscales por cerca de US$ 9.200 millones, lo que derivó en investigaciones en cuatro organismos relacionados con programas sociales, de educación, ciencia y transporte, donde los hallazgos revelaron las mayores alertas. En un escenario particularmente sensible para las finanzas públicas, los antecedentes reflejaron un deterioro preocupante durante los últimos cuatro años en los estándares de gobernanza administrativa, seguimiento y trazabilidad del gasto público.

El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) destacó entre las mayores alertas la decisión de la administración anterior de traspasar al actual Ejecutivo la responsabilidad de pagar US$ 3.200 millones adeudados a proveedores de salud y educación. La cifra, que equivale al 1% del PIB, es el mayor nivel de pagos pendientes tras un cambio presidencial, del que se tiene registro A ello se suman más de US$ 3.170 millones en compras realizadas por trato directo, pese a que pudieron usarse mecanismos competitivos y menos costosos; cerca de US$ 150 millones no recuperados por deficiencias en la gestión de cobro de licencias médicas; concursos públicos desiertos; subejecuciones presupuestarias superiores a 30%; y rendiciones muy menores respecto de los recursos transferidos.

Juunto con identificar responsabilidades, es esencial robustecer las auditorías, los mecanismos de control y la gobernanza.

Las alertas derivaron en investigaciones particulares en Junaeb, donde se indagarán eventuales irregularidades y sobreprecios en el Programa de Alimentación Escolar; en Sernameg y Prodemu, por problemas de control y uso ineficiente de recursos públicos; en el Ministerio de Transportes, ante deficiencias de control financiero, multas no cobradas y garantías pendientes; y en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, por sus altos niveles de rendiciones rechazadas y recursos sin rendir.

La magnitud de las cifras hace difícil reducir la discusión a problemas administrativos aislados, fallas de trazabilidad y control interno, pues los efectos exceden la dimensión contable. Cuando el Estado posterga pagos por miles de millones de dólares, pequeñas y medianas empresas proveedoras quedan expuestas a mayores costos financieros, servicios esenciales operan bajo presión presupuestaria y programas públicos relevantes pierden capacidad de ejecución efectiva. Del mismo modo, el uso extendido de mecanismos excepcionales de compra termina debilitando estándares de competencia y eficiencia en el gasto.

El informe instala además preguntas relevantes sobre la gobernanza y capacidad administrativa del Estado. Chile construyó durante décadas una reputación regional basada en mayores niveles de estabilidad institucional y disciplina fiscal que hoy enfrenta señales persistentes de deterioro en sus mecanismos de control y ejecución presupuestaria. Frente a ello, junto con establecer responsabilidades administrativas o eventuales sanciones, es imperativo fortalecer auditorías internas, profesionalizar capacidades de gestión y robustecer mecanismos preventivos de control antes de que las debilidades administrativas sigan comprometiendo la credibilidad fiscal.

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

"La empresa se comportó como delincuente": Poduje anuncia acciones legales contra constructora española por abandono de obras en cuatro regiones
2
Empresas

Ejecutivo desvinculado de Codelco ficha a abogado Juan Pablo Hermosilla
3
Empresas

Tribunal rechaza demanda de Juan Pablo Hermosilla contra Pamela Hites por pago de honorarios legales
4
Empresas

El rediseño de Falabella: holding simplifica directorios de cuatro filiales y ficha ejecutivos globales
5
Mercados

Se cae el deal financiero del año: Toesca y Ameris ponen fin a las conversaciones para unir las compañías
6
Empresas

El cartel de "los primos": FNE acusa a Pluxee y Edenred de nueve años de colusión en servicios de alimentación
7
Empresas

Cristalerías de Chile designa a Cristián Sierra como su nuevo gerente general
8
Economía y Política

José Pablo Gómez, director de Dipres y denuncia por error en cálculo de deuda: “El Informe de Finanzas Públicas no está acusando a nadie. Lo que hace es corregir una trayectoria”
VER MÁS
VER MÁS