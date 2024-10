Calor crónico, la peligrosa amenaza que acecha tras las temperaturas récord de este año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Phoenix se ha convertido en un angustioso referente del calor extremo. La capital de Arizona recientemente soportó un período de tres semanas en el que cada día batió un récord de calor, con los termómetros alcanzando un máximo de 47 grados celsius el 28 de septiembre.

Sin embargo, incluso por debajo del umbral de batir récords, Arizona también está “teniendo días más calurosos con más frecuencia, que duran un poco más”, señaló Erinanne Saffell, climatóloga del estado. El calor crónico a esta escala plantea sus propios peligros, sin generar tanta atención como los extremos que baten récords. Y este año ha habido 92 días en Phoenix en los que las temperaturas superaron los 35 grados pero no superaron los 43 grados.

No se trata solo de que Phoenix experimente más días simplemente muy calurosos. Tampa, Florida, ha visto 132 días este año alcanzar 32 grados o más, y Raleigh, Carolina del Norte, ha registrado 111 días por encima de los 29 grados. Gran parte de Estados Unidos ha experimentado un “verano zombi”, con temperaturas anormalmente altas que los meteorólogos esperan que duren hasta finales de octubre.

Los episodios sostenidos de calor por debajo del récord tienen impactos económicos y de salud, aunque los investigadores dicen que aún no se han estudiado lo suficiente. "El calor crónico no recibe la atención que necesita", afirmó Matt Brearley, un experto en fisiología del calor que realiza investigaciones y ha asesorado a los servicios de emergencia, trabajadores industriales y atletas australianos, incluidos los atletas olímpicos. “No es tan sexy. No aparece en los titulares”.

Durante las olas de calor más severas, se recomienda a las personas que eviten pasar mucho tiempo al aire libre, se mantengan frescas, se hidraten y estén alerta ante los síntomas de las enfermedades causadas por el calor, como dolor de cabeza, náuseas y confusión. Pero niveles menos inusuales de calor también pueden tener efectos acumulativos que son duros para el cuerpo.

"No tenemos mucha evidencia sólida sobre la tolerancia fisiológica a varios días, si no semanas o meses, de exposición prolongada a este calor", reconoció Vivek Shandas, experto en cambio climático y ciudades de la Universidad Estatal de Portland. Pero describió el calor crónico como una especie de “muerte por 1.000 cortes”.

Los cuerpos necesitan desprenderse de calor. Cuando pasan las horas o los días y no pueden, el corazón bombea con más fuerza. El metabolismo se acelera, lo que sobrecarga el sistema cardiovascular y aumenta potencialmente las probabilidades de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. La sangre fluye hacia la piel y se aleja de los órganos críticos, lo que hace que los intestinos liberen toxinas de las que el cuerpo intenta deshacerse. La deshidratación que no se trata durante un tiempo prolongado puede sobrecargar los riñones, a veces hasta provocar su insuficiencia.

Si las personas responden de manera diferente a, digamos, una semana o más de 35 grados, en comparación con dos días de 40 seguidos, es una cuestión a la que no se ha prestado mucha atención en la investigación hasta la fecha, dijo Shandas.

Shandas propone una nueva forma de medir la exposición al calor potencialmente dañina, en unidades de "grados-hora". Tener una métrica común permitiría a las personas y comunidades descubrir umbrales cuando la exposición acumulativa al calor persistente y sin récord comienza a afectar la salud.

"Estamos tratando de llevar la conversación sobre la 'duración' de manera un poco más central", dijo. "Porque ahora lo importante es el calor que hace".

A medida que el aumento de las temperaturas, incluidas las máximas cada vez más altas, se convierte en un foco cada vez mayor para los científicos del clima, los expertos en salud pública, el personal de emergencia y otros, las Naciones Unidas han distinguido entre picos de calor extremos y aumentos de temperaturas de “inicio lento”, los cuales generan pérdidas para el medio ambiente. economía y sociedad.