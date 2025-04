Eric Acher: “Vamos a tener decacornios en la siguiente década en Latinoamérica”

DESDE MIAMI, EEUU

Un futuro prometedor para el ecosistema de capital de riesgo regional, ve el cofundador y managing general partner de Monashees, Eric Acher, quien participó en el VC Latam Summit 2025, organizado por 12 gremios de esta industria de Latinoamérica, entre ellos, la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC), la semana pasada en Miami, Estados Unidos.

El ejecutivo, que lidera uno de los fondos más prominentes de la región, proyectó que durante la próxima década “vamos a tener decacornios en Latinoamérica, compañías muy grandes”, valorizadas en US$ 10 mil millones o más.

“Especialmente porque estamos en un gran punto del ciclo tech: viene la inteligencia artificial. Y por supuesto que hay escepticismo, pero es difícil negar que lo que estamos viviendo es un punto de inflexión increíble en términos de cambios tecnológicos”, dijo.

La mexicana Kavak es la más cercana a ese grupo, con US$ 8.700 millones, según Crunchbase.

Monashees fue fundada en 2005 en Brasil como el primer fondo de venture capital de Latinoamérica por Fabio Igel y Acher, quien tiene un MBA de Kellogg y antes trabajó en el VC General Atlantic.

Según la plataforma PitchBook, tiene 274 inversiones -dos en startups chilenas, Fintoc y Vambe- y 73 exits (salidas de la inversión).

En el panel “Desde Latinoamérica al mundo”, Acher también abordó el estado del mercado, que ha sentido los ajustes tras el boom de 2021.

Dijo que los fondos con foco regional “no deben apuntar” a estructurar vehículos grandes -US$ 1.000 millones- porque aún no existe la suficiente cantidad de startups que lo justifique.

“Deberían ser de unos US$ 300 millones. En el momento en que vimos compañías valorizadas en US$ 1.000 millones y que lograban exits, nos sentimos seguros de recaudar fondos de US$ 100 millones”.

Explicó que mientras más grande es un vehículo de inversión, hay menos posibilidades de grandes retornos, porque el universo de startups con esas posibilidades es limitado.

Agregó que es mejor “que todos construyamos un ecosistema” en lugar de levantar fondos muy grandes para la realidad regional. “Es un mercado muy diferente al de 2021 en valorizaciones y tamaño de rondas. Nuestro nuevo fondo será más pequeño, porque queremos aumentar las posibilidades de grandes retornos”, afirmó.

Futuro prometedor

Acher también se refirió a la situación actual y futura de la industria de VC en la región.

“Estamos en el principio del juego para Latinoamérica, tenemos que recordar eso. No había nada hace 15 años, nadie quería ser emprendedor, no había venture capital ni aportantes. Ahora tenemos un ecosistema, pero todavía hay brechas”, dijo.

Añadió que la región ya tiene “compañías tecnológicas de clase mundial”, una generación de startups “que logró exits multimillonarios”, y que desde 2010, se han invertido US$ 50 mil millones, de los cuales “un 90% vino de otros países”.

Acher reflexionó que hay que preguntarse “qué es lo que nos falta como región, pero también hay que tener en vista todo lo que se ha construido, y creo que el futuro es muy prometedor para aquellos que sean pacientes y resilientes”.