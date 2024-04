Innzpira, startup que elabora perfilamientos psicológicos con inteligencia artificial, aterriza en Europa

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Innszpira, una startup chilena que realiza perfilamientos psicológicos con inteligencia artificial (IA) en educación, banca y recursos humanos, en febrero pasado cerró una ronda de inversión por 150 mil euros para llegar a Europa.

Su fundador, el psicólogo chileno, Isaías Sharon Jirikils, se instaló en diciembre en Valencia, España, para abrir la operación europea, la que partió oficialmente en abril.

Al teléfono desde la ciudad española, Sharon comentó que su vida siempre estuvo ligada al emprendimiento. Se crió en la fábrica de títeres “Jirikils” y en el colegio, le era natural “inventar negocios”, como vender dulces a sus compañeros.

A pesar de esos antecedentes, optó por estudiar psicología en la Universidad de Santiago. Durante esa etapa se vinculó con temas de educación y llegó a ser dirigente estudiantil. Eso lo llevó a desempeñarse como asesor de Mónica Jiménez, exministra de Educación de la exPresidenta Michelle Bachelet.

También fue consultor senior en la multinacional de servicios profesionales EY, gerente de capacitación en FLSmidth e incluso creó su propia consultora. Pero en 2012, cuando tenía 27 años, le detectaron un cáncer linfático avanzado. Vendió la empresa y pagó las deudas.

Estuvo un año en quimioterapia y durante ese proceso volvió a emprender y fundó Smart Coach, una escuela de coaching, es decir, de personas que ayudan a individuos o grupos a potenciar su desarrollo personal y profesional y alcanzar sus metas. Según Sharon, han formado a más de 20 mil profesionales en 14 países.“Fue el germen de lo que hacemos hoy en Innzpira”, dijo.

En 2015 -y tras ser dado de alta- se produjo un punto de inflexión. La empresa ya facturaba sobre US$ 1 millón al año, pero buscaba elevar más el negocio e integrar tecnología.

“La gente me decía que para qué, que no era necesario. Pero empezamos con el tema de los perfilamientos psicométricos. También me doctoré en educación y tecnología ese tiempo”, comentó.

Algoritmos psicológicos

Hoy Innzpira opera como holding de diversas filiales en coaching (Smart Coah), educación (HPI), recursos humanos (HRX) y una aplicación de matchmaking entre personas (Redarkia), orientadas a un mismo objetivo: que empresas e instituciones conozcan mejor a sus trabajadores, clientes y usuarios, para mejorar la toma decisiones.

Para llevar adelante su cometido, la firma desarrolló un conjunto de algoritmos psicológicos con machine learning, los que operan a través de una plataforma de software (SaaS) con un modelo de microservicios, donde cada filial los comercializa para su público específico.

Por ejemplo, para la banca, “tenemos ciertas soluciones que se pueden conectar vía API y tener, por ejemplo, perfilamiento y analítica de sus clientes, segmentarlos y mejorar la toma de decisiones”, explicó Sharon.

El sistema opera de la siguiente manera: los trabajadores, clientes o estudiantes, dependiendo del tipo de empresa o institución que contrate el servicio, deben responder alguno de los cuestionarios elaborados por la startup. Posteriormente, las respuestas son validadas y procesadas por el sistema y los algoritmos crean los perfiles.

Sharon explicó que el modelo se entrena con información de los cuestionarios, su procesamiento y los perfiles que se van creando. “Tenemos mucha data y nos ha permitido entrenar nuestro modelo y reducir las tasas de error; vendemos productos en etapa beta y otros que ya están más afinados y entrenados”, dijo.

También afirmó que la “protección de datos personales es un tema prioritario” y para ello, aplican el estándar europeo.

“Trabajamos con datos anonimizados, encriptamos la información por si llegamos a tener una brecha de seguridad. Tenemos sistemas de respaldo y certificado de seguridad de la información”, sotuvo Sharon.

Debut en Europa

Hoy la startup opera en 10 mercados del continente americano, incluido Chile, y su casa matriz está en Estados Unidos.

Tras levantar 150 mil euros con inversionistas ángeles y luego de participar en la aceleradora española Startup Olé, Sharon se instaló en diciembre de 2023 en España para preparar la apertura de ese mercado durante abril de este año.

“La misión es abrir el sector bancario y tenemos conversaciones avanzadas con BBVA y Santander. También estamos cerrando un contrato con Telefónica España y eso significa poder aprender de 140 mil personas”, comentó.

España será la puerta de entrada para su siguiente etapa. Sharon adelantó que plenea llegar a países asiáticos y la meta a 2028 es operar en 55 mercados.

Este año proyectó realizar entre 8 y 10 millones de perfilamientos para sus clientes en más de una decena de países y facturar unos US$ 4 millones.