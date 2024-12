Inversión en climatech crece en Chile, mientras en el mundo baja

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Desde su primera edición en 2020, el reporte State of Climate Tech de PwC permite tomar el pulso a la inversión en startups de tecnología climática a nivel global.

Este año, la filial local de la consultora junto con la Asociación Climatech Chile, elaboraron el primer capítulo chileno de este estudio, el que concluyó que la inversión en startups de tecnologías climáticas llegó a US$ 210 millones en 2024, un 468% más que el año anterior, cuando totalizó US$ 37 millones.

El alza local refleja un desacople de la tendencia mundial en inversión climatech, la que cayó un 29% pasando de US$ 79 mil millones entre el cuarto trimestre de 2022 y el tercero de 2024, a US$ 56 mil millones en igual período (los cuatro trimestres siguientes).

La participación corporativa en las transacciones llegó a 43% en Chile este año, por sobre el promedio mundial de 28%.

El estudio local, que consideró la evaluación de 33 startups climatech, también determinó que Chile es el país con mayor inversión en este sector en 2024 (US$ 210 millones), por sobre Brasil (US$ 111 millones), México (US$ 70 millones) y Argentina (US$ 10 millones). En estos países, el estudio evaluó a 88, 37 y 17 startups, respectivamente.

Debido a la baja representación de Latinoamérica en el reporte global, el senior manager de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC Chile, Nicolás Westenenk y la directora ejecutiva de Climatech Chile, Florencia Mesa, impulsaron la bajada local.

“Una ambición de hacer el capítulo local es poner a Chile y la región en el mapa”, dijo Mesa.

Para ello articularon al ecosistema y realizaron entrevistas y talleres a emprendedores e inversionistas para mapear el estado de la inversión en climatech.

Respecto del financiamiento, Westenenk, explicó que en Chile está fuertemente gatillado por el sector de la energía.

“Tenemos más movimientos, flujos de dinero y soluciones más consolidadas. Hay un mercado energético que está prosperando mucho”, dijo.

Participación corporativa

Otro de los hallazgos, que fue medido en el estudio global y local, fue la participación corporativa en las transacciones, en las que de nuevo Chile se ubicó por el promedio mundial, llegando hasta 43% versus un 28% a nivel mundial.

El estudio plantea que las corporaciones que operan fuera del sector financiero constituyen una parte vital del ecosistema de tecnología climática, pues compran y utilizan estas tecnologías, las licencian o adquieren startups para aprovechar las oportunidades de crecimiento asociadas con la demanda de soluciones. Además, les proporcionan financiamiento, invirtiendo mediante sus unidades de capital de riesgo corporativo (CVC, en inglés).

“En Chile, vemos que las empresas están entrando a este segmento, ya sea a través de CVC o compra de tecnología. Eso ayuda a que las soluciones que ya tienen sus primeros clientes puedan agarrar escala e internacionalizarse”, dijo Mesa.

Agregó que las empresas han cambiado su mirada y que ya no ven a estas soluciones solo desde el prisma de la sostenibilidad, sino también “en cómo me ayudan a producir más rápido, productividad y ahorro de costos”.

Westenenk destacó que el involucramiento de los CVC en estas transacciones se ha mantenido estable, pero con una proporción “cada vez mayor” y que son “un muy buen motor para el escalamiento de las startups”.

Por otro lado, el estudio también midió cómo las soluciones climatech impulsadas por la inteligencia artificial y las de adaptación y resiliencia climática han ganado un creciente interés de los inversionistas. Por ejemplo, en Chile el 48% de los encuestados afirmó que la innovación tecnológica y el grado de disrupción en el mercado es uno de los factores que más consideran.

“La IA le ha dado un impulso a esta industria porque la ha hecho más escalable, barata y replicable. Hoy, una startup climatech le puede competir, quizás, a un SaaS o una fintech”, afirmó Mesa.

Brechas

Pese a los avances del país, aún persisten brechas, como la resistencia al cambio, que el climatech sea un ecosistema en desarrollo, además de los altos costos para crear una solución y el acceso a financiamiento.

“Chile se posiciona como un muy buen piloto para las soluciones, pero nos falta escalabilidad y tenemos que ver cómo nuestras startups pueden salir del país y exportar sus soluciones”, dijo Westenenk.

Agregó que se debe “dar profundidad a los incentivos” que ayuden a masificar estas soluciones, por ejemplo, vinculando al emprendimiento con el entorno de negocios. “En general son soluciones con base científica súper dura, entonces necesitas ayudarlos a conectarlos”, dijo.En tanto Mesa, señaló que se debe generar “una mayor transferencia tecnológica para llevarlas al mercado”, y generar apoyos estatales en sectores donde el país tiene ventajas comparativas.

También señaló que se debe profundizar y visibilizar las alternativas de financiamiento disponible, como el venture debt (deuda) y fondos de innovación, y que la banca “debería cambiar sus variables y entrar” a financiar.