Inversión en venture capital en Chile se desplomó en el primer semestre

Un comienzo de año difícil tuvo el venture capital (capital de riesgo) en Chile. Un informe de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC) reveló una caída de 51% en las inversiones en startups durante el primer semestre, en comparación con el mismo período de 2023.

En detalle, en esos seis meses se registraron inversiones por US$ 304,6 millones en el país, frente a los US$ 628 millones del primer semestre de 2023. En tanto, el número de rondas se mantuvo en 49, con tickets promedio de US$ 2,1 millones.

El presidente de la ACVC y socio de Carey, Francisco Guzmán, explicó que la caída se debe a dos razones principales. Primero, porque en el primer semestre de 2023, Runway -startup estadounidense fundada por dos chilenos- completó dos rondas que sumaron US$ 191 millones, lo que elevó la base de comparación; y este año no se han realizado levantamientos de capital similares en monto.

Guzmán explicó que consideraron a Runway, porque la metodología incluye inversiones realizadas por fondos chilenos en startups locales o extranjeras y de fondos internacionales en firmas chilenas o de fundadores chilenos fuera del país.

“De lo contrario, Cornershop no estaría en los registros del venture capital chileno, tampoco NotCo o Betterfly”, dijo.

Sin embargo, excluyendo las rondas de Runway, el balance sigue siendo negativo, con una caída de 30%. En el mundo, según datos de la plataforma Pitchbook, la inversión en capital de riesgo del primer semestre disminuyó en 6%.

La otra razón que explica la baja, según Guzmán, es que los fondos de capital de riesgo han endurecido sus requisitos para respaldar a startups.

Francisco Guzmán, presidente de la Asociación Chilena de Venture Capital.

“La tendencia que hemos observado es que los inversionistas son más cautelosos con el capital. Antes era común ver que la inversión se realizaba en una sola cuota, ahora se hace en dos tramos: primero en la ronda y luego con la posibilidad de una segunda inversión si se cumplen ciertos requisitos”, explicó.

Un frío invierno

En 2022, se acuñó el concepto de “invierno del venture capital” para describir el período de ajuste en la industria del capital de riesgo a nivel mundial, con marcadas caídas en la inversión.

Guzmán señaló que “nadie tiene una bola de cristal” para predecir cuándo repuntarán las inversiones, “no hay un plazo definido”, pero “los indicios que tenemos es que hay muchos fondos con dry powder (dinero disponible para invertir) que están esperando el momento correcto y las valoraciones adecuadas, lo cual ocurre a nivel global”.

Guzmán añadió que lo que sí es claro, según los datos, “es que el venture capital sigue activo, pero los inversionistas siguen siendo cautelosos”.

El contexto económico mundial, con altas tasas de interés, también ha afectado la inversión. “La alternativa es realizar inversiones menos riesgosas y con alta rentabilidad, en lugar de invertir en venture capital, que por definición es más riesgoso. Las tasas altas no incentivan a la industria”, señaló.

Esto se traduce, dijo, en dificultades para startups y fondos a la hora de levantar capital para sus operaciones.

Madurez del ecosistema

Pese a esta situación, Guzmán destacó positivamente la entrada de nuevos actores al país y la resiliencia de la industria local.

“Seguimos viendo rondas y han comenzado los exits. El venture capital en Chile es contracíclico, ha crecido en los últimos 10 años a pesar de las condiciones económicas, con la entrada de actores como empresas, family offices y fondos extranjeros”, comentó.

En 2020 la inversión en capital de riesgo en el país cerró en US$ 160 millones y en 2021 dio un gran salto y superó la barrera de los US$ 1.000 millones, manteniéndose en 2022, y registrando una baja de 12% en 2023, de todas formas muy superior a los niveles prepandemia.

“Chile se ha desacoplado de la tendencia mundial con caídas menores, lo que demuestra un nivel de madurez en la industria que sugiere que ya no deberíamos volver a ver las cifras previas a 2021”, afirmó.

No obstante, llama la atención la caída de 30% o 51% -si se considera a Runway- en comparación con la baja de 6% mundial. Según Guzmán, la tendencia de los últimos años en el país es que se cierran más rondas de capital durante los segundos semestres.

Guzmán proyectó que si se mantiene el ritmo actual, habrá un número similar de rondas, pero un monto de inversión más bajo que en 2023.

El auge cleantech

Un hallazgo relevante del informe es que por primera vez la inversión en startups de los sectores greentech y cleantech (tecnologías limpias), “destronó” a las fintech que por años han liderado en capital de riesgo.

Guzmán explicó que su auge se debe al interés del sector privado en este tipo de firmas y a las políticas públicas.

“Es un fenómeno que ha crecido mucho. Hay fondos específicos de cleantech y otros que se están formando. Es una tendencia que se ha ido reforzando, considerando todo lo que ha pasado en cambio climático”, dijo.