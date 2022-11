Ualabee, el “Waze” del transporte público llega a Chile

En promedio las personas pasan alrededor de tres años de vida dentro de un vehículo por los tacos de tráfico. Con la promesa de transformarse en el “Waze” del transporte público aterrizó en Chile la argentina Ualabee, una aplicación que busca entregar una solución integral de movilidad en las ciudades, la que ya está operativa en seis urbes del país.

Joaquín Di Mario, cofundador de Ualabee, cuenta que Latinoamérica tiene cuatro de las 10 ciudades con peor tráfico del mundo, no hay datos de transporte y baja colaboración de los sectores público y privado.

“Si uno multiplica el PIB per cápita por el tiempo perdido en la ciudad, Santiago es la peor rankeada en cuánto impacta el tráfico en la economía y nosotros venimos a cambiar eso”, afirma Di Mario.

La startup cordobesa fue fundada en 2019 por Joaquín Di Mario -CEO-; Franco Rapetti -CTO-; Alexis Picón -COO- ,y José Montalvo -CSO- con recursos propios, para entregar soluciones de movilidad a personas, empresas y ciudades.

Es una aplicación de movilidad como servicio, que integra rutas y horarios de transporte público, de micromovilidad -bicicletas o scooters- y operadores de aplicaciones de transporte privado, como Cabify, entre otras, disponible como aplicación móvil y web.

La startup ofrece al usuario optimizar su recorrido con un enfoque sustentable maximizando los distintos modos de transporte en función de distancias, tiempos, costos e imprevistos. Es un modelo colaborativo, en que las personas, por ejemplo, pueden actualizar información de las rutas, alertar sobre accidentes o registrar cambios en las calles.

Alianzas

Google Maps es cliente de Ualabee, le entrega data analitica de movilidad, con información administrada de transporte público, micromovilidad y comportamiento de las personas.

La startup trasandina, que fue acelerada y recibió capital de Start-Up Chile de Corfo, en Chile está operativa en Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Valparaíso y Concepción.

También cuenta con más de 600 operadores de transporte integrados y presencia en 30 ciudades de la región en Chile, Argentina, Perú, Colombia y México, aunque en los dos últimos países, el despliegue operativo está previsto para 2023, luego de levantar una ronda de inversión.

A nivel global tienen 2 millones de usuarios y en Chile esperan cerrar el año con 50 mil.

Di Mario cuenta que cerraron una alianza con Entel Ocean para acelerar el posicionamiento y colaborar con el análisis de datos geoespaciales, y con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones está en la última etapa de la firma del convenio de colaboración.

A la fecha han levantado cerca de US$ 500 mil de capital público y ángel y a pesar de que comenzaron a facturar ingresos en 2021, proyectan cerrar ventas por US$ 250 mil en 2022 y US$ 1,5 millones en 2023.