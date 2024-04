Cumplimiento tributario: Gobierno logra aprobar cambios a norma general antielusiva y oposición advierte “poder ilimitado del SII”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

En votación dividida y luego de un intenso debate, el Gobierno logró aprobar los cambios referidos a la norma general antielusiva, incluida en el proyecto de cumplimiento tributario, despejando uno de los aspectos centrales de la normativa que forma parte del pacto fiscal que impulsa el Ministerio de Hacienda.

El paquete de indicaciones del Ejecutivo fue aprobado en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados por siete votos a favor (oficialismo más Eric Aedo (DC), tres en contra (Guillermo Ramírez y Gastón von Mulembrock de la UDI; y Agustín Romero (Republicano); y tres abstenciones (Miguel Mellado y Frank Sauerbaum de RN; y Alexis Sepúlveda (Radical).

Lo aprobado sobre norma general antielusiva regula expresamente la carga de la prueba, señalando que el SII debe acreditar el abuso o simulación, pero el contribuyente es el obligado a acreditar la existencia de efectos económicos o jurídicos relevantes o que su operación está dentro de las posibilidades que otorga la legislación tributaria.

Se regula también expresamente que el contribuyente siempre conocerá la opinión del Consejo Asesor Consultivo (CAC); y se reconoce la posibilidad de presentar en juicio la opinión del CAC tanto al contribuyente como al SII.

Los miembros de la instancia serán remunerados por sus funciones con una dieta de 50 UTM por cada terna que les corresponda conformar; y se incorpora, dentro del sistema de elección de los siete miembros del Consejo Asesor Consultivo, que tres de sus miembros serán escogidos a propuesta de organismos externos (los otros cuatro por concurso): uno será sobre la base de una terna propuesta por el Consejo Fiscal Autónomo, y dos serán escogidos en base a ternas propuestas por el Consejo de Rectores (CRUCH).

Ensañamiento tributario

El diputado Ramírez (UDI) Guillermo Ramírez, justificó su voto en contra debido a que a su juicio “este es el nudo más grande del proyecto. Si no logramos generar una institucionalidad que garantice la racionalidad, falta de arbitrariedad y falta de influencia de la política en las decisiones del servicio, esto se puede transformar en un arma de doble filo. Como que el SII pueda hacerle la vida imposible a un contribuyente, espero que no se pueda producir un ensañamiento tributario contra el contribuyente”.

El republicano Romero señaló que “estas normas son graves y afectan al debido proceso y al Estado de derecho. En el Gobierno no hay pudor en experimentar con los contribuyentes”.

Pero también desde sectores oficialistas se opusieron a la norma. El diputado radical Alexis Sepúlveda planteó que votaba en contra por “el ilimitado poder que adquiere el SII, con un bajo nivel de control; eso es peligroso. Cuando hay gente razonable esto funciona bien, pero uno tiene que ponerse en el caso que alguien utilice de mala forma el SII, creo que le falta esa mirada".

Mientras que por la opción a favor, el diputado Jaime Sáez (RD) apuntó a que “la oposición demuestra poco interés por perseguir la evasión y elusión tributaria. Cuando se instala este manto de sospecha sobre las instituciones es complicado y atentatorio contra la democracia”. Y afirmó que estas normas aprobadas “van a impedir que pasen 10 años en que se dicte una norma y se condene a una persona por prácticas engañosas”.

Modelo parecido a Reino Unido

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fundamentó la posición del Ejecutivo en que su propuesta es muy diferente a la reforma tributaria rechazada, porque “se introduce un consejo asesor con mecanismo de nominación más independiente y no solo personas escogidas por el director del SII. Esto nos lleva a un tipo de institucionalidad para aplicar la norma antielusión, que se parece a cómo funciona Reino Unido o Australia”.

“Entonces, en lugar de dar un giro completo hacia la aplicación en sede administrativa, se introduce la figura del consejo asesor que pasa a tener un papel al momento de resolver sobre la invocación o aplicación de la norma antielusión a una operación determinada”, destacó.

Reforzó que la norma antielusión “se hace cargo de la brecha de recaudación que se produce por los grandes contribuyentes, no las empresas menores; detrás de esto hay una industria de asesoría tributaria y la idea de que el SII tiene que tener menor poderes cuando se enfrenta a esas realidades me hace pensar de que no sé si realmente entendemos lo que está detrás de la evasión y elusión de impuestos en Chile”.

La comisión tiene como único tema pendiente los cambios planteados por el Gobierno a la gobernanza institucional, que espera votar desde las 15:00 horas para intentar tener enviado a sala el texto y votar este miércoles el proyecto de cumplimiento tributario que tiene urgencia de discusión inmediata.