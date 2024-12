Reajuste del sector público le costará al Fisco más de US$ 2.400 millones entre este año y 2025

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Gobierno ingresó durante la tarde de este lunes a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece el reajuste salarial para los funcionarios públicos.

La iniciativa considera un reajuste general de 3% a contar del 1 de diciembre de este año a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, a las y los trabajadores del sector público.

Luego, el 1 de enero y junio de 2025 se aplicarán alzas de 1,2% y 0,64%, respectivamente para completar un alza total de 4,9% nominal.

El proyecto concede aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, que ahora tendrán el carácter de beneficios permanentes.

Costo de la iniciativa

En el informe financiero de la propuesta, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), se mencionó que la iniciativa significará un gasto para el Fisco de $ 357.182 millones en 2024 (US$ 368 millones), $ 2.016.914 millones en 2025 (US$ 2.082 millones), y de $ 1.892.800 millones en régimen (US$ 1.954 millones).

Lo mismo ocurrirá con bonificaciones de escolaridad y otros beneficios.

Dotación total del sector público supera los 920 mil funcionarios a septiembreEn la negociación con los funcionarios públicos se estableció una agenda de trabajo 2024-2025, la cual contempla acciones específicas sobre estabilidad de empleo, reducción del ausentismo en el sector público, jurisdicción especializada para conocer y resolver los conflictos laborales de los funcionarios públicos y modelo de empleo público.

Se da también continuidad a las mesas de trabajo establecidas con el sector público “para abordar los diferentes temas de amplio alcance en materias de carácter transversal, junto con dar continuidad a las mesas de carácter sectorial que funcionaron durante el presente año”, destacó el proyecto.