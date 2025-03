Repetto insiste en avanzar en sala cuna: “Ministro Marcel le tengo fe, este proyecto sí va a salir”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este sábado 8 de marzo, ComunidadMujer -con el apoyo BHP-, realizó una nueva entrega de su Premio a la Trayectoria, un reconocimiento a la labor de las mujeres en diferentes ámbitos, incluyendo aquellos vinculados a la equidad de género, y que destacan por su liderazgo y por tener una voz pública dialogante y promotora de acuerdos.

Este año, las galardonadas fueron Andrea Repetto, doctorada en Economía del MIT y magíster en Economía de la Universidad Católica de Chile, y Ana María Stuven, periodista e historiadora con un PhD en historia de la Universidad de Stanford, dos mujeres que, en palabras de la presidenta del directorio de ComunidadMujer, María Olivia Recart, “han marcado con sus vidas las de otras mujeres, que viven la vida con un propósito intencionado y que han reunido equipos y conformado grupos para poner de relieve temas pendientes que muchas veces son menos visibles pero importantes”.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, también participó en la jornada, y ante el salón felicitó a Repetto por el reconocimiento.

“Andrea destaca entre los y las economistas de Chile por ser una economista que no sigue a la manada. En Chile, desgraciadamente, tenemos muchos comportamientos de manada y, por eso, es importante destacar a quienes logran salir de esa dinámica, y Andrea es alguien que es capaz de pensar al margen de las modas, al margen de las creencias y los prejuicios, y desafiarnos muchas veces en términos de cómo estamos enfrentando la economía, la política pública, las políticas sociales”, destacó Marcel.

Tras la premiación, Repetto y Stuven reflexionaron acerca de las brechas y desafíos aún existentes en igualdad, una reflexión que estuvo cargada de mensajes tanto a las autoridades presentes como a las empresas. De hecho, la economista planteó que tiene la esperanza de que el proyecto de sala cuna que se encuentra en el Congreso avance en su tramitación.

“Ministro (Marcel) yo le tengo fe, este proyecto sí va a salir adelante. El Presidente el año pasado en esta fecha se comprometió explícitamente y han hecho un trabajo súper interesante, muy pragmático, en agregarle una parte educativa a un proyecto que siempre se había visto como puramente laboral, que es lo que ha permitido que se abra camino en la política”, dijo la economista, quien también planteó la necesidad de revisar los subsidios al empleo formal para incentivar la participación laboral femenina.

Repetto, junto con agradecer a sus tutores Patricio Meller -acá en Chile- y James Poterba -en EEUU- también se tomó unos minutos para hablarles a las empresas, a quienes les transmitió que pueden ser un aliado en la mayor integración de mujeres al mercado laboral de la mano de una mayor conciliación trabajo - familia. “Creo que desde el mundo empresarial privado hay mucho más por hacer, desde la voluntad de describir los empleos para hombres y para mujeres como compatibles con todas esas tareas”, planteó.

Stuven se refirió a las dificultades que enfrentan las mujeres en el ámbito académico. “Hay muchas brechas todavía en las dificultades que tenemos las mujeres para acceder a los doctorados (...), para acceder a ser profesoras titulares. Y, sin duda, esas brechas se producen también por las labores de cuidado que ejercemos”, dijo, y agregó que, en materia de privación de libertad, el escenario es aún más complejo.

“Las cárceles mismas no han sido construidas con criterio de género. La privación de libertad de la mujer impacta de manera muy diferente a la privación de libertad masculina. A los hombres los visitan las mujeres. A las mujeres las visita, con suerte, su mamá”, ejemplificó Stuven.

En esa línea, tanto Repetto como Stuven pusieron énfasis en abrir camino y espacios para la incorporación de más mujeres.

“Necesitamos un mundo más diverso, porque cuando todas las cosas vienen de un solo lado y solo se miran con unos ojos, hay problemas que se dejan de ver, hay soluciones que se dejan de ofrecer”, dijo Repetto, quien agregó que “se habla mucho en contra de las iniciativas que son más formales, como las cuotas, y hay investigación académica preciosa en esa dimensión y que no es contraria a la meritocracia. A las mujeres no se les ve, no se les ocurre que puede haber una mujer. Imagínense el Senado, son 50 personas, cómo no van a haber 25 mujeres en todo Chile interesadas, capaces, que pudieran ejercer esos cargos”, planteó Repetto.