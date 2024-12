Diputada Placencia y caso Monsalve: “No había protocolos sobre cómo abordar este tema en función de autoridades que fueran denunciadas”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La diputada Alejandra Placencia (PC), miembro de la comisión investigadora por el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por violación y abuso sexual, dijo este martes en CNN Chile radio que el jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, y su jefe de asesores, Miguel Crispi, fueron citados “para que dieran luces sobre sus propias acciones”, y no sobre las conversaciones privadas con el mandatario.

“Entendemos que las conversaciones con el Presidente son privadas (...) En las primeras horas del caso, ahí es donde está la principal crítica”, apuntó.

A juicio de Placencia, “no había protocolos sobre cómo abordar este tema en función de autoridades que fueran denunciadas”.

En la misma línea, aseguró que “vamos a tener que despejar lo que sirve de lo que no. Y vamos a estar disponibles, a asumir que, por muy compleja que sea, es nuestra responsabilidad poner el foco donde importa. Que esto no se desvirtúe, no se distorsione".

La parlamentaria también se refirió a la primera sesión de la comisión investigadora, asegurando que “la sesión donde participó la ministra Tohá fue contundente, aportó un sinnúmero de antecedentes que sí fueron contribuyentes para nuestro trabajo”.

La comisión investigadora, según indicó Placencia, busca preparar un informe que clarifique la cronología de hechos e identifique eventuales responsabilidades políticas para luego ser votado en la Cámara.

En este sentido, la parlamentaria reiteró la necesidad de avanzar con celeridad “porque a este ritmo será muy difícil recopilar todos los elementos”.