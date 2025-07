Jara llamará a Nicolás Eyzaguirre para sumarlo al comando e inicia ronda con personeros del Socialismo Democrático

Un paso adelante en los contactos con exautoridades del Socialismo Democrático dio este lunes la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, quien se reunió en su comando con la exministra y exjefa de gabinete de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte.

Tras la cita, Jara sostuvo que la eventual llegada del exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre a su equipo será un gran aporte.

Jara comentó que “hemos estado realizando distintas conversaciones con liderazgos tanto del Socialismo Democrático como del Frente Amplio para saber si se va a incorporar alguien a un cargo o no” y precisó que “quiero decirles a todos que es bastante prematuro” para anunciar incorporaciones. “Esto es parte de un camino que se va haciendo paso a paso”, dijo.

Respecto a los dichos de Eyzaguirre, quien manifestó interés de colaborar en la campaña de Jara, indicó que “me parece muy bienvenida la opinión de Nicolás Eyzaguirre. Creo que es un hombre de amplia experiencia y va a ser un muy buen aporte en el comando”.

Aclaró que “no he tenido oportunidad de llamarlo todavía, no por falta de atención, sino que porque en realidad he estado en muchos temas a la vez, pero claramente está dentro de mi agenda como candidata” conversar con él.

La exministra del Trabajo también fue consultada por la llegada de algún actual ministro comunista, como el titular de Educación Nicolás Cataldo, a su comando, señalando que “lo que más me tiene ocupado hoy día no es la incorporación de las y los militantes del Partido Comunista al comando, sino que la incorporación de las otras fuerzas de la centroizquierda, porque este comando no es el comando del Partido Comunista, es el comando de la centroizquierda chilena más independientes”.

En tanto, luego de reunirse con Jara, Uriarte sostuvo que fue una conversación de amigas, que está dispuesta a colaborar en la construcción programática, pero que “no ando buscando cargos”.

La candidata presidencial también enfrentó las críticas de la oposición a los efectos en el desempleo de algunos proyectos aprobados en su gestión como ministra del Trabajo, afirmando que “lo tomo como un oportunismo político propio de quienes están tratando de buscar líneas para poder atacarme y dado que no encuentran nada más, levantan esto”.

Sostuvo que “parece que hicieron una minuta, porque veo a muchos alineados con este discurso y la verdad, si nosotros vemos el tema del desempleo, la desocupación en nuestro país ha venido siendo un tema bastante más estructural”.

Explicó que “sin duda hay un fenómeno que se da en el invierno y que es la estacionalidad en el empleo. Entonces, no le encuentro ninguna otra explicación que más que querer levantar líneas de ataque electoral”.

Jara, siguiendo con la defensa de su gestión, indicó que “respecto del tema de los costos laborales, quiero señalar dos cosas: de las 40 horas recién hemos avanzado en una, así que atribuir el estrés del mercado laboral a eso no es correcto. Sin duda, en materia de salario mínimo esto ha tenido alza de costos laborales y eso es algo que no solo lo reconozco, sino que lo entiendo porque efectivamente en nuestro país el dilema que tenemos es si, a favor de que existan puestos de trabajo en los cuales la gente gane menos de aquello con lo que le alcanza para vivir, se va a mantener la economía chilena o no, y yo no creo en eso. Creo que en Chile hay que seguir creciendo, hay que seguir generando empleo, pero también hay que pagarle bien a la gente”.