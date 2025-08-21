La despedida de Boric a Marcel: su “legado hoy tiene creciendo al país por sobre las expectativas”

“Los datos están sobre la mesa", dijo el mandatario junto con destacar que "tras décadas de crecimiento de la deuda pública, logramos estabilizarla bajo el nivel prudente y fijamos esta regla por ley”.

Sentidas palabras le dedicó este jueves el Presidente Gabriel Boric al despedir a quien fuera desde el inicio de su mandato el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

“Este es un legado de Mario Marcel y un Gobierno que hoy tienen creciendo al país por sobre las expectativas y que nos motiva a ir por más porque Chile y su gente lo merece”, señaló.

Fue en el salón Montt Varas de La Moneda, donde Boric le rindió una suerte de homenaje al indicar que “su aporte no se limita a lo económico, hoy lo veo en perspectiva y valoro la generosidad y audacia de Mario Marcel, porque cuando aceptó mi invitación a ser ministro de Hacienda lo hizo entrando a un comité político en donde el de más edad después de él era yo”.

Agregó que “no tuvo duda en aportar su experiencia y su templanza para poder dirigir en conjunto el buque de la economía chilena que sabemos y queremos que vaya más rápido, pero hemos sentado las bases para que esa aceleración se produzca”.

Boric, visiblemente emocionado al igual que el ahora exministro, indicó que “quiero agradecer a Mario Marcel, el rigor, la tenacidad, la seriedad y la generosidad con la que desempeño el ministerio de Hacienda que deja por motivos personales y que veníamos conversando hace tiempo, para mí esto no es una sorpresa y respeto su decisión”.

Destacó que en equipo logró sacar adelante “codo a codo con la ministra del Trabajo la reforma de pensiones”, el royalty a la minería, la ley de cumplimiento tributario; donde dijo “¿Quién podrá olvidar ese 8 de marzo de 2023? Cuando por dos votos en el congreso se perdió la reforma tributaria, pero Marcel dijo inmediatamente, esto tenemos que sacarlo adelante y sacó adelante un pacto fiscal”.

Resaltó que “la situación fiscal hoy es mejor que ayer y que cuando asumimos el gobierno, el trabajo de nuestro equipo económico en conjunto con el Banco Central permitió que la inflación disminuyera sistemáticamente y se acerca a meta del 3%”.

Agregó que “los salarios han mejorado desde que asumimos, los datos son uno solo, algunos tratan de tergiversarlos, pero los datos están sobre la mesa, tras décadas de crecimiento de la deuda pública logramos estabilizarla bajo el nivel prudente y fijamos esta regla por ley, hemos mantenido el gasto público de manera responsable”.

El Presidente reconoció que con el cambio de gabinete “el equipo económico tiene cambios importantes, pero me interesa dejar muy en claro una cuestión, nuestro gobierno va a seguir avanzando en la dirección de la responsabilidad fiscal, porque las reglas de la responsabilidad fiscal trascienden los ciclos políticos, y dan estabilidad de largo plazo al país” y que “en este cambio hay también continuidad y vamos a seguir impulsando el crecimiento”.