Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Bajar la meta de inflación del Banco Central a 2%, recortes de impuestos y privatización de Codelco: los ejes del programa de Kaiser

Un documento de 196 páginas contiene las ideas del candidato del Partido Nacional Libertario.

Por: Rossana Lucero

Publicado: Jueves 21 de agosto de 2025 a las 18:46 hrs.

elecciones campaña electoral gobierno empleo candidato presidencial La Moneda Rossana Lucero
<p>Bajar la meta de inflación del Banco Central a 2%, recortes de impuestos y privatización de Codelco: los ejes del programa de Kaiser</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Nicolás Grau asume como nuevo ministro de Hacienda tras sorpresiva renuncia de Mario Marcel y Álvaro García regresa a Economía luego de casi tres décadas
2
Economía y Política

Boric remueve al ministro de Agricultura en medio de molestia con FRVS por fracaso en lista única parlamentaria
3
Economía y Política

"Avalúos fiscales por arte de magia": el duro informe de la UC sobre la manera en que el SII determina las contribuciones
4
Economía y Política

Otra alerta del mercado laboral: advierten sobre problemas en empresas para completar vacantes
5
Empresas

Arauco abre la puerta a vender activos y planifica fórmulas para contener deuda por megaproyecto Sucuriú
6
Mercados

Fondo de pensiones canadiense CDPQ concreta compra de su cuarto multifamily en Chile junto a Greystar
7
Empresas

Empresas chilenas advierten deterioro en sus negocios producto de los aranceles de Trump
8
DF MAS

Acciones millonarias 2025: las empresas que más han subido en Chile y el mundo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Salud Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete