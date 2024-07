Barros & Errázuriz prepara apertura de oficina en Nueva York: “Vamos a estar donde se hacen los negocios”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En Barros & Errázuriz están entusiasmados. En sus 36 años de historia varios son los hitos que han marcado el desarrollo de este estudio jurídico, que se ha posicionado uno de los favoritos de las empresas chilenas a la hora de hacer negocios. Hoy anuncian la apertura de su primera oficina comercial en Nueva York, que viene a materializar un viejo anhelo: su internacionalización.

A cargo del desembarco está Vicente Cordero, socio del área de M&A Corporativo, quien en las próximas dos semanas se radicará en la capital financiera del mundo. Desde Chile lo apoyará un grupo importante de socios, comandados por Pablo Guerrero, quien preside el Comité Internacional de la firma, desde donde surgió esta iniciativa.

Están afinando los últimos detalles para la apertura oficial el último trimestre de este año. “Entre septiembre y octubre ya vamos a estar instalados”, afirma Guerrero, quien junto a Vicente Cordero detallaron las motivaciones de esta decisión en entrevista con Diario Financiero.

“En el último tiempo hemos observado ciertas industrias en donde el apetito es notorio: en minería, infraestructura y energía estamos viendo transacciones todos los días”, señala Guerrero.



“No pretendemos hacer trabajo legal americano. Se trata de aprovechar ese doble propósito que implica el trabajo que se genera hacia Chile, y también acompañar a clientes locales”, destaca Cordero.

-¿Cómo surge la idea de establecer una oficina en EEUU?

-Pablo Guerrero (PG): Hace unos diez años empezamos un proceso de pensar y desarrollar hacia dónde iba nuestro crecimiento y teníamos claro que estaba por potenciar las transacciones y los clientes internacionales, porque en Chile ya somos muy fuertes. Creamos un Comité Internacional donde hemos estado Vicente y yo desde el principio.

-¿Por qué Nueva York?

-PG: Vamos a estar ahí porque siempre ha sido la plaza más importante, porque es donde se hacen los negocios, las grandes transacciones, muchas de las cuales se rigen por la ley de Nueva York. Pero, además, una parte importante de los inversionistas están allá o tienen sus casas matrices allá. Los últimos cuatro años hemos estado dándole la vuelta a la idea de tener una oficina comercial para tener una presencia más permanente, que nos permita estar más cerca de los clientes, de los bancos y, de alguna manera, anticiparnos a las jugadas de lo que viene para el mercado.

-Vicente Cordero (VC): Otro aspecto es que todas las grandes oficinas de abogados mundiales tienen sus equipos de Latinoamérica concentrados en Nueva York. Entonces, cuando ellos reciben trabajo, incluso de Asia o de Europa, en la mayoría de los casos van o confluyen ahí y eso es cada vez es más fuerte. También hay que agregar que los private equity han tomado un rol en el mercado de las adquisiciones de activos muy relevante, y ellos operan principalmente desde ese mercado.

-¿Qué es lo que implica tener una oficina de representación?

-PG: Aquí no estamos inventando la pólvora. Todas los estudios grandes europeos tienen oficinas en Nueva York, los brasileños igual, incluso -en su tiempo- los argentinos.

-VC: No pretendemos hacer trabajo legal americano. Se trata de aprovechar ese doble propósito que implica el trabajo que se genera internacionalmente hacia Chile, y también acompañar a clientes locales o empresas que, quizás no siendo nuestros clientes, van a requerir un acompañamiento en Nueva York.

Creo también que esta decisión estratégica es un hito en el mercado legal chileno. Una oficina que se atreva -y no porque seamos nosotros- a ir a un mercado como Nueva York, a jugarse esa carta.

-¿Ustedes son parte de la red de Affinitas Legal? ¿Van a tener alguna sinergia con esta nueva apertura?

-PG: Las decisiones en las oficinas de abogados son más lentas, se reflexionan mucho. En algún minuto, alguna de las otras firmas de la red Affinitas –en Colombia, Perú y México- puede decidir instalarse allá y también acompañarnos, pero quisimos hacerlo de forma independiente, precisamente para que fuera un proceso más ágil.

Qué buscan los inversionistas

-¿Qué interés concreto vieron entre los inversionistas extranjeros que los llevó a esta decisión?

-PG: Si uno compara con diez años atrás, probablemente Chile sea un país más riesgoso, con más regulación. Pero también estamos en un vecindario, en un contexto, donde el país se ve más estable. En el último tiempo hemos observado ciertas industrias en donde el apetito es notorio: en minería, infraestructura y energía, estamos viendo transacciones todos los días. En agroindustria nos ha tocado ver mucho movimiento de grandes jugadores –más desconocidos- como de los Emiratos Árabes, invirtiendo acá; también la inversión de Aramco (la primera inversión directa que efectúa en la región) y una industria de private equity mirando a Chile constantemente.

VC: Si uno lo graficara por región, Estados Unidos y Reino Unido tienen fondos de inversión privados muy metidos en el tema de infraestructura en un concepto amplio, como puertos, infraestructura digital, torres de antenas, fibra óptica, data centers, entre otros. Ahí hay muchas transacciones que probablemente no se conocen, también compañías que han separado sus activos que no son estratégicos, como Colbún, que vendió transmisión y así sucesivamente, se ha dado mucho esa nueva tendencia.

-Desde el estallido social a la fecha hemos visto que los capitales locales se han movido fuertemente, ¿cuáles son los cambios que ven más permanentes en ese sentido?

-PG: El chileno se dio cuenta que no puede tener todos los huevos en la misma canasta, en este caso, en el mismo país, no es sano desde el punto de vista de asset allocation (asignación de activos). Al principio, hubo una mirada de sacar la plata, sacar dividendos e invertirlos afuera. Pero cada día estamos viendo más chilenos mirando oportunidades, como empresas productivas en Estados Unidos, en Europa, México, Brasil, etc.

-¿Y qué miran específicamente?

-PG: Lo que hemos visto hasta ahora son empresas que siguen su negocio. Por ejemplo, forestales que están invirtiendo en Brasil, en bosque, como por mencionar un ejemplo.

-VC: De todas maneras, la gran mayoría se concentra en la región, que es más familiar a nosotros, me refiero a Latinoamérica y Estados Unidos.

-A nivel general, ¿están viendo más actividad transaccional?

-VC: 2023 fue un año que partió muy lento, pero se recuperó mucho el segundo semestre. Diría que hemos seguido con ese vuelo este año, con bastante más actividad, no a los niveles del 2020 o antes, pero con un flujo constante, tanto de clientes internacionales como de clientes locales. Ha sido un año bueno.