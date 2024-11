Tras acusación de colusión de la FNE, TDLC rechaza solicitud de Dreams de exhibir documentos del expediente

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) desestimó la petición de Dreams, operadora de casinos que solicitó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) la exhibición de parte del expediente de investigación en el cual basó el requerimiento que acusó tanto a dicha compañía, como a Enjoy y Marina del Sol, de colusión.

Esto, luego de que la compañía acusara a la entidad antimonopolio de exponer frases aisladas, párrafos incompletos o mensajes sacados de contexto en su requerimiento, los cuales -de acuerdo a la compañía- “dificultan contestar como en derecho corresponde” dicho documento.

No obstante, el Tribunal declaró “no ha lugar” la solicitud de la operadora de casinos ligada al empresario Claudio Fischer, argumentando que “la exhibición de documentos se encuentra regulada como medida prejudicial y como medio de prueba en el Código de Procedimiento Civil”.

Sumado a esto, el TDLC explicó que “acompañar al requerimiento los documentos fundantes de la acusación no es un requisito legal, su omisión no afecta su posibilidad de contestar el requerimiento y no se han dado argumentos suficientes respecto de una afectación al derecho de defensa. Además, las partes podrán imponerse del expediente de investigación de la Fiscalía Nacional Económica en la etapa procesal correspondiente, atendido que aún no se ha trabado la litis” (litigio).

La acusación de Dreams

Dreams, mediante un escrito ingresado al TDLC, solicitó el 7 de noviembre a la FNE exhibir “las piezas expresamente citadas en el requerimiento”, las cuales -a su juicio- fueron parcialmente citadas.

En ese sentido, la compañía operadora de sala de juegos explicó que el ente persecutor -para fundamentar sus imputaciones el requerimiento- “hizo referencia a documentos, conversaciones o declaraciones, de manera descontextualizada o derechamente incompleta, cercenada o truncada, para conveniencia y ventaja de la FNE”.

Por esto, la empresa sostuvo que conocer íntegramente las conversaciones o párrafos citados por la Fiscalía resulta esencial para poder contestar y ejercer el derecho a defensa de los acusados.

Además, en su escrito Dreams argumentó que “a pesar de que nuestra representada jamás ha participado en ningún acuerdo anticompetitivo, lo cierto es que igualmente se ve significativamente lesionado su derecho a defensa al no poder acceder a estos antecedentes o, al menos, a una versión íntegra de los mismos al momento de contestar y hacerse cargo de los hechos que se le imputan”.

Dicho esto, la operadora señaló que se trata de casi 40 citas incompletas, truncadas o descontextualizadas, que son pertinentes al caso. Entre ellas, destacó algunas como “el que tiene, mantiene”; “establecer confianzas”; “una destrucción total de la industria”; “con ellos es mejor conversar (…) es mejor hablarlo ahora”; “para nosotros lo mejor sería que cada uno postule en lo que tiene y que no pase nada” o ““[y] o en Temuco te podría haber competido y no te competí (…) no quiero una sorpresa”.

Con esto, Dreams agregó que “ello es sumamente grave, pues el requerimiento imputa un supuesto acuerdo colusorio a partir de interpretaciones del contenido de, precisamente, esas comunicaciones o conversaciones que cita de manera parcial o incompleta”.

