Maersk mejora sus pronósticos para el año por cuarta vez y anticipa una mayor demanda mundial de contenedores

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

A.P. Moller-Maersk A/S, un referente del comercio mundial, aumentó sus previsiones para todo el año por cuarta vez en menos de seis meses, citando una demanda más fuerte y mayores tarifas de flete causadas por las interrupciones de la cadena de suministro por los ataques en el Mar Rojo.

Maersk prevé ahora ganancias subyacentes antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de entre US$ 11.000 millones y US$ 11.500 millones este año, en comparación con una previsión anterior de entre US$ 9.000 millones y US$ 11.000 millones, informó el lunes la compañía con sede en Copenhague. Los analistas esperaban una media de US$ 10.100 millones según las estimaciones compiladas por Bloomberg.

Maersk ya había elevado su pronóstico de ganancias para 2024 en mayo, junio y agosto, ya que el conflicto del Mar Rojo estaba teniendo un impacto mayor de lo esperado anteriormente en las líneas de suministro del mundo. Desde finales del año pasado, los ataques hutíes han obligado a los buques portacontenedores a navegar hacia el sur de África, absorbiendo parte del exceso de capacidad en la industria de contenedores, lo que a su vez ha ayudado a aumentar las tarifas de los contenedores.

Maersk dijo a principios de este mes que comenzará su asociación para compartir buques con Hapag-Lloyd AG en 2025 navegando hacia el sur de África, lo que indica que las líneas de contenedores esperan que el Mar Rojo siga siendo inseguro hasta bien entrado el próximo año.

El lunes, la línea naviera danesa también dijo que espera que el crecimiento de la demanda mundial de contenedores sea del 6% este año, frente al rango del 4%-6% observado anteriormente. Sus ADR subieron hasta un 7%.

Maersk, que controla alrededor de una sexta parte del comercio mundial de contenedores, en los últimos años ha tratado de crecer en el transporte terrestre y en los negocios de expedición de carga, donde los márgenes de ganancia históricamente han sido más altos que en el mar. Aún así, el trimestre pasado abandonó una oferta por DB Schenker, la unidad de logística de Deutsche Bahn AG, que su par danés DSV A/S acabó adquiriendo por 14.300 millones de euros (US$ 15.500 millones).