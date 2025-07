Meta informa sólidas ventas y proyecta ingresos mayores a lo esperado para el tercer trimestre

Los datos fueron recibidos como una señal de que su negocio de publicidad en redes sociales todavía está creciendo lo suficientemente rápido como para respaldar su agresivo gasto en Inteligencia Artificial. Las acciones de la compañía subieron hasta 10% en las operaciones extendidas. El gigante de las redes sociales, dueño de Instagram y Facebook, reportó ingresos por US$ 47.500 millones en el segundo trimestre. Pero además proyectó que las ventas del tercer trimestre estarán entre US$ 47.500 millones y US$ 50.500 millones, superior a la estimación promedio de los analistas de US$ 46.200 millones, según datos recopilados por Bloomberg.